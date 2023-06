Car Collection Motorsport mit doppeltem Einsatz

Mit gleich zwei Porsche 911 GT3 R bestreitet Car Collection Motorsport die 24h Spa. Porsche-Legende Patrick Long feiert sein Comeback. Zudem startet das Team auch mit drei Fahrzeugen im GTC Race.

Nicht weniger als 71 GT3-Boliden – hier erfahrt ihr mehr zu der Starterliste - werden die diesjährigen CrowdStrike 24 Hours of Spa in Angriff nehmen. Zwei davon bringt das deutsche Team Car Collection Motorsport an den Start. In Zusammenarbeit mit GMG Racing setzt Car Collection einen Porsche 911 GT3 R ein.

Daneben geht auch der von Car Collection betriebene Porsche 911 GT3 R vom Centri Porsche Ticino, der die gesamte GT World Challenge Endurance Cup-Saison bestreitet, an den Start.

Die Startnummer #24 vom Centri Porsche Ticino wird von den drei Stammfahrern Ivan Jacoma, Niki Leutwiler und Alex Fontana gesteuert. Unterstützt werden sie in Spa von Porsche Driver Nico Menzel, der erstmalig im Team Car Collection antritt, aber bereits zum vierten Mal die 24h von Spa bestreitet.

Das Stammtrio reist nach dem Sieg in Paul Ricard als Tabellenführer der Pro-Am-Wertung des Endurance Cup nach Spa. Durch die erhöhte Punktevergabe beim 24h-Rennen ist es das erklärte Ziel, mit einem Sieg die Tabellenführung weiter auszubauen.

Ein zweiter Porsche 911 GT3 R von Car Collection wird in Zusammenarbeit mit GMG Racing aus den USA eingesetzt. Hier sitzen Kyle Washington, James Sofronas, Jeroen Bleekemolen und die amerikanische Porsche-Legende Patrick Long, der urspünglich Ende 2021 den Helm an den Nagel hing hinter dem Steuer der Startnummer 132, die ebenfalls in der Pro-Am-Wertung antritt.

Neben dem Einsatz in Spa setzt das Team zeitgleich drei Fahrzeuge beim GTC Race auf dem Nürburgring ein. In der deutschen GT-Serie setzt das Team aus Hessen zwei GT3-Boliden ein, allerdings aus dem Hause Audi. Dazu einen GT4 Porsche.