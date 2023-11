Walkenhorst Motorsport setzt auf Aston Martin!

Walkenhorst Motorsport setzt zukünftig im GT3-Bereich auf Aston Martin! Der Einsatz von drei Vantage GT3 in der GT World Challenge Europe und auf der Nordschleife ist geplant – Programm im ADAC GT Masters ist in Arbeit.

Walkenhorst Motorsport gibt die Unterzeichnung eines langfristigen Vertrages mit Aston Martin Racing (AMR) bekannt. Damit fungiert das Team aus Melle ab der Saison 2024 als offizieller Race Partner von AMR. Die Partnerschaft mit AMR beinhaltet den Einsatz von Aston Martin Vantage GT3-Boliden in diversen hochklassigen Rennserien und Meisterschaften. Ab der kommenden Saison erhält Walkenhorst Motorsport im Rahmen der Kooperation eine umfangreiche Unterstützung seitens AMR. Ziel beider Partner ist es, die Motorsportwelt mit dieser einzigartigen Allianz zu beeindrucken und in den kommenden Jahren gemeinsam Erfolge zu feiern.

Die Besonderheit dieser langfristigen Partnerschaft liegt nicht nur in ihrer Kontinuität und Planungssicherheit, sondern auch in der Werksunterstützung, die Walkenhorst Motorsport von AMR erhalten wird. Die enge technische Kooperation ermöglicht nicht nur die Weiterentwicklung innovativer Renntechnologien, sondern bildet die Basis für künftige Top-Platzierungen des Teams aus Niedersachsen.

Niclas Königbauer, Managing Director Walkenhorst Motorsport: «Die enge Partnerschaft mit AMR gibt uns die Gewissheit, dass wir in den kommenden Jahren auf technische Exzellenz und Erfahrung zählen können. Das stärkt nicht nur unsere Rennperformance, sondern festigt auch unsere Position als erfolgreiches Einsatzteam für unsere Partner und Kunden. Wir werden sicherlich bestens vorbereitet in die kommende Saison gehen und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit AMR.»

Adam Carter, Head of Endurance Motorsport Aston Martin: «Wir freuen uns, Walkenhorst Motorsport in der AMR-Familie willkommen zu heißen. Walkenhorst ist ein Team, das sich seit je her als starkes Team bewiesen und in einer Vielzahl von Meisterschaften hervorragende Ergebnisse erzielt hat. Wir von Aston Martin freuen uns darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten, um seine ehrgeizigen und spannenden Pläne mit dem Vantage GT3 zu verwirklichen. Letztendlich sind wir alle davon überzeugt, dass dies eine gewinnbringende Kombination sein wird. Zudem hat Walkenhorst erstklassige Resultate im globalen GT-Rennsport geliefert. Aus diesem Grund gehen wir als AMR gerne diese langfristige Partnerschaft ein.»

Als offizieller Race Partner von AMR wird Walkenhorst Motorsport jeweils einen Aston Martin Vantage GT3 in der PRO-Kategorie im Fanatec GT World Challenge Europe Endurance Cup Powered by AWS (GTWC) als auch bei den Läufen der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) einsetzen. Walkenhorst wird bei diesen PRO-Einsätzen auf den Werksfahrerpool von AMR zurückgreifen. Die beiden Langstreckenklassiker ADAC RAVENOL 24h Nürburgring und CrowdStrike 24h Spa werden daher Schwerpunkte der Zusammenarbeit für die kommenden Jahre und Highlights der Saison sein.

Henry Walkenhorst, Managing Director Walkenhorst Motorsport: «Die Verbindung mit AMR ist für uns mehr als eine Partnerschaft – es ist eine gemeinsame Reise, auf der wir mit Begeisterung hoffentlich viele gemeinsamen Erfolge einfahren werden. Wir sind der festen Überzeugung mit AMR nahtlos an die bedeutenden Teamerfolge der vergangenen Jahre nicht nur anzuknüpfen, sondern diese in Zukunft auch weiter auszubauen. Wir haben große Ambitionen und werden unsere langjährigen Partner und vielen Fans nicht enttäuschen.»

Für die Saison 2024 plant Walkenhorst Motorsport den Einsatz von jeweils drei Aston Martin Vantage GT3 in der GTWC und der NLS. Parallel dazu arbeitet das Team an einem möglichen weiteren Einsatz im Rahmen des ADAC GT Masters. Weitere Details zum 2024er-Programm wird das neue Aston Martin-Einsatzteam in Kürze bekanntgeben.

Jörg Breuer, Managing Director Walkenhorst Motorsport: «Die Allianz mit AMR ist für uns von großer Bedeutung. Der langfristige Kooperationsvertrag ermöglicht es uns, unsere Planungen konsequent und kontinuierlich voranzutreiben. Wir bedanken uns sehr bei Aston Martin für das uns entgegengebrachte Vertrauen und freuen uns darauf, gemeinsam mit AMR viele Erfolge auf den Rennstrecken dieser Welt zu feiern.»