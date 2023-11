Die GT World Challenge Europe in Zahlen und Fakten

Die 2023er Saison der GT World Challenge Europe begeisterte mit riesigen Starterfelder und spannendem Motorsport. Zahlen und Fakten zur Saison 2023 der hochkarätigen SRO-Rennserie.

Der Sprint Cup verzeichnete in dieser Saison eine Rekordbeteiligung, die in einem spannenden Finale in Zandvoort gipfelte. Auch der Endurance Cup war in voller Stärke vertreten und erreichte sein größtes durchschnittliches Starterfeld. Höhepunkt waren wie immer die CrowdStrike 24 Stunden von Spa, die zum 75. Mal ausgetragen wurden und den Grundstein für die Hundertjahrfeier im nächsten Jahr legten.

Neben dem Geschehen auf der Strecke bot das Jahr 2023 eine Fülle bemerkenswerter Zahlen und faszinierender Fakten. Jetzt, wo die Motoren für den Winter ruhen, ist der ideale Zeitpunkt, um einige Daten zu analysieren.

- Das Akkodis-ASP-Team mit der Startnummer 88 (Raffaele Marciello/Jules Gounon/Timur Boguslavskiy) gewann den Fahrertitel im Endurance Cup, obwohl es beim Saisonauftakt in Monza nicht ins Ziel kam. Es ist das erste Mal seit 2013, dass die siegreiche Mannschaft beim ersten Rennen keine Punkte sammelte, zufälligerweise fuhren beide mit Mercedes-AMG-Fahrzeugen.

- Akkodis ASP war nicht das einzige Team, das einen schlechten Start erwischte, bevor es sich erholte und den Titel holte. Die Silver Cup- und Pro-Am-Meister taten dasselbe, denn die siegreichen Fahrertrios vom Grasser Racing Team und Car Collection Motorsport sahen in Monza nicht die Zielflagge.

- Der BMW mit der Startnummer 98 von ROWE Racing war das einzige Fahrzeug, das in der Saison 2023 des Endurance Cups jede einzelne Runde absolvierte, insgesamt 994. Es ist die zweite Saison in Folge, in der ROWE dieses Kunststück gelingt: Der Schwester-BMW mit der Startnummer 998 schaffte das gleiche Kunststück im Jahr 2022 und drehte 1.004 Runden.

- Vier der fünf Endurance-Rennen in dieser Saison wurden von der Pole-Position aus gewonnen, mehr als in jeder anderen Saison zuvor. Die Ausnahme waren die CrowdStrike 24 Hours of Spa, wo der siegreiche ROWE Racing BMW von Platz 26 startete. Nur ein einziges Mal in 65 Rennen des Endurance Cups hat ein Auto von weiter hinten triumphiert.

- Acht Teams, die sechs verschiedene Marken repräsentieren, erreichten in dieser Saison einen Podiumsplatz im Endurance Cup. Akkodis ASP war mit zwei Siegen und einem zweiten Platz am erfolgreichsten, während ROWE Racing zwei Siege und einen dritten Platz erzielte. AF Corse war das andere Team, das einen Gesamtsieg errang und dem Ferrari 296 GT3 seinen ersten Triumph in Barcelona bescherte.

- Die anderen Teams, die sich 2023 ein Endurance-Podium sicherten, waren AlManar (Mercedes-AMG), Tresor Orange1 (Audi), Scherer Sport PHX (Audi), Iron Lynx (Lamborghini) und Rutronik Racing (Porsche).

- Das beste Endurance-Gesamtergebnis für ein Gold Cup-Fahrzeug erzielte der Mercedes-AMG mit der Startnummer 157 von Winward Racing. Das junge Fahrertrio Miklas Born/David Schumacher/Marius Zug wurde auf dem Nürburgring Sechster und war damit einen Platz besser als der Audi mit der Startnummer 21 von Comtoyou Racing, der beim ersten Rennen in Monza ins Ziel kam.

- GRT - Grasser Racing Team stand in dieser Saison bei jedem Langstreckenrennen auf dem Podium des Silver Cups und holte damit den Doppeltitel. Der Lamborghini mit der Startnummer 85 von Benjamin Hites/Clemens Schmid/Glenn Van Berlo holte sich mit zwei Siegen und zwei zweiten Plätzen die Fahrerkrone, während das Schwesterauto mit der Startnummer 58 in Monza Dritter wurde und in Barcelona den Sieg holte.

- Im Bronze Cup wurden beide Langstreckentitel ohne Rennsieg errungen. Der #93 Sky Tempesta McLaren von Chris Froggatt/Jonathan Hui/Eddie Cheever belegte zwei zweite Plätze und zwei dritte Plätze, bevor er beim Finale Sechster wurde.

- Passenderweise erzielte das jährliche Rennen auf dem Circuit Paul Ricard in diesem Jahr einen neuen Streckenrekord von 1056,09 km (183 Runden). Nach neun Ausgaben als Sechs-Stunden-Rennen wird das Rennen im nächsten Jahr über die üblichen drei Stunden ausgetragen und eröffnet die Saison 2024 vom 5. bis 7. April.

- Huber Motorsport sicherte sich bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa den Bronze Cup. Bemerkenswerterweise startete der Porsche mit der Startnummer 20 nach einem dramatischen und regnerischen Qualifying auch von der Pole Position. Es war das erste Mal seit 2013, dass ein Fahrzeug außerhalb der Pro-Kategorie von der Pole-Position aus in das Rennen startete.

- Zum zweiten Mal in fünf Jahren ging der Pro-Am-Sieg bei den CrowdStrike 24 Stunden von Spa an ein Auto, das aus der Boxengasse startete. Diesmal war es der Mercedes-AMG mit der Startnummer 75 von SunEnergy1; 2019 war es Oman Racing by TF Sport mit seinem Aston Martin.

- Fünf verschiedene Marken gewannen die fünf Klassen bei den diesjährigen CrowdStrike 24 Hours of Spa. BMW triumphierte in der Gesamtwertung, McLaren im Gold Cup, Lamborghini im Silver Cup, Porsche im Bronze Cup und Mercedes-AMG in der Pro-Am.

- Die diesjährige Ausgabe des belgischen Langstreckenklassikers ging über 537 Runden, eine mehr als im Jahr 2022. Es gab 11 Gelbphasen und neun Safety-Car-Phasen, weniger als im letzten Jahr (12 bzw. 15).

- Der Fanatec GT World Challenge Europe Sprint Cup 2023 wurde über 361 Runden ausgetragen, mit 10 Stunden Renndauer auf fünf Strecken in Großbritannien, Italien, Deutschland, Spanien und den Niederlanden.

- Mit dem Gewinn der Sprint-Gesamtwertung bescherten Mattia Drudi und Ricardo Feller Audi Sport den siebten Fahrertitel. Tresor Attempto Racing gewann die Teamwertung, die zehnte für ein Audi Team in elf Saisons.

- Vieles deutet darauf hin, dass dies die wettbewerbsintensivste Sprint-Cup-Saison seit Beginn der Meisterschaft im Jahr 2013 war. Acht Marken waren vertreten, so viele wie nie zuvor in der Serie, und mit 42 Fahrzeugen wurde in Misano ein neuer Rekord aufgestellt.

- Vor dieser Saison war es sechs Jahre her, dass ein Sprint-Cup-Rennen von außerhalb der ersten sechs Startplätze gewonnen wurde. Im Jahr 2023 war dies dreimal der Fall: Der #32 Team WRT BMW gewann in Valencia von Platz 13 aus, während der #40 Tresor Orange1 Audi in Brands Hatch von P7 und in Zandvoort von P9 startete.

- Nur drei der Sprintrennen in dieser Saison wurden von der Pole Position aus gewonnen, die wenigsten seit 2018. Im vergangenen Jahr gab es dagegen acht Siege von der Pole Position.

- Insgesamt erreichten in dieser Saison elf Teams einen Podiumsplatz im Sprint Cup, drei mehr als 2022. Das titelgebende Paar Mattia Drudi und Ricardo Feller holte sieben, dicht gefolgt von Dries Vanthoor und Charles Weerts mit sechs. Die Vizemeister Raffaele Marciello und Timur Boguslavskiy erzielten vier Podestränge, die allerdings alle mit Siegen eingefahren wurden.

- Die beste durchschnittliche Startposition im Sprint Cup erreichte der Ferrari mit der Startnummer 69 von Emil Frey Racing. Das Gespann Albert Costa und Thierry Vermeulen lag stets an der Spitze, wenn auch ohne Pole-Position. Die durchschnittliche Qualifying-Position der #69-Crew war 6,6, gefolgt vom #40 Tresor Orange1 Audi (7,1) und dem #88 Akkodis ASP Mercedes-AMG (9,4).

- Raffaele Marciello erzielte mit zwei Pole-Positions, einen zweiten Startplatzs und zwei dritte Startplätze den besten individuellen Qualifying-Durchschnitt. Der Mercedes-AMG-Pilot hält mit 14 Poles den Rekord im Sprint Cup.

- Der #30 Team WRT BMW von Niklas Krütten und Calan Williams belegte beim abschließenden Sprint-Cup-Rennen in Zandvoort den dritten Gesamtrang. Dies war das einzige Mal, dass ein Auto außerhalb der Pro-Klasse auf dem Gesamtpodium stand, im Sprint Cup und auch im Endurance Cup.

- In 10 Saisons Sprint Cup gab es noch nie einen australischen Meister. In diesem Jahr waren es gleich zwei. Neben Calan Williams, der den Gold Cup gewann, sicherte sich Jordan Love im HRT Mercedes-AMG mit der Startnummer 77 den Silber Cup.

- Der Bronze-Cup-Teilnehmer Dennis Marschall stellte den Audi mit der Startnummer 66 von Tresor Attempto Racing in Valencia auf die Pole-Position und sicherte sich auch in Hockenheim den zweiten Startplatz. Kein anderes Auto außerhalb der Pro-Klasse qualifizierte sich in dieser Saison bei einem Sprint-Event für die erste Reihe.

- Mit insgesamt 18 Sprint-Cup-Siegen war Audi in dieser Saison über alle Klassen hinweg die mit Abstand erfolgreichste Marke. Die Ingolstädter erzielten vier Gesamtsiege, je sechs Siege im Gold Cup und Silver Cup sowie zwei weitere im Bronze Cup.

- Als der Hockenheimring 2022 in den Kalender aufgenommen wurde, war er mit 4,6 km die kürzeste Strecke, auf der ein Lauf des Endurance Cups ausgetragen wurde. In diesem Jahr wechselte er in den Sprint Cup, wo er die längste Strecke ist. Allerdings wird er diesen Titel im nächsten Jahr wieder abgeben, da der Circuit de Barcelona-Catalunya in den Sprint-Kalender zurückkehrt. Die spanische Strecke ist etwa 80 Meter länger als Hockenheim.

- Der Kalender 2024 enthält acht der Strecken, die 2023 besucht wurden, und auch die Reihenfolge der Veranstaltungen wurde überarbeitet. Der Endurance Cup beginnt auf dem Circuit Paul Ricard (5.-7. April), gefolgt von den CrowdStrike 24 Hours of Spa (27.-30. Juni), die 2024 ihren 100. Geburtstag feier. Als Nächstes steht vom 26. bis 28. Juli ein Ausflug zum Nürburgring an, während Monza vom 20. bis 22. September vom Frühling in den Herbst wechselt. Schließlich betritt die Serie Neuland, indem sie vom 21. bis 23. November ein Sechsstundenrennen auf dem Jeddah Corniche Circuit austrägt.

- Der Sprint Cup wird an fünf bekannten Orten gastieren, obwohl nur drei im diesjährigen Kalender enthalten waren. Der traditionelle Auftakt in Brands Hatch (4.-5. Mai) wird beibehalten, gefolgt von den etablierten Veranstaltungen in Misano (17.-19. Mai) und Hockenheim (19.-21. Juli). Vom 23. bis 25. August kehrt die Serie nach einjähriger Abwesenheit nach Magny-Cours zurück, während der Circuit de Barcelona-Catalunya als Austragungsort des Finales vom 11. bis 13. Oktober wieder in den Sprint-Kalender aufgenommen wird.