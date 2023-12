100 Jahre 24h Spa – spezielles Logo veröffentlicht

Die 24h Spa feiern im kommenden Jahr ihr 100-jähriges Jubiläum. Aus diesem Grund hat die SRO Motorsports Group ein spezielles Logo präsentiert, mit dem das Jubiläum zelebriert werden soll.

Das Jahr 2023 ist zwar noch nicht ganz vorbei, aber die SRO Motorsports Group arbeitet bereits mit Hochdruck an dem, was ein äußerst spannendes Jahr 2024 zu werden verspricht.

In der Tat wird das kommende Jahr für das von Stéphane Ratel gegründete und geleitete Unternehmen etwas ganz Besonderes sein, denn sein Flaggschiff, die CrowdStrike 24 Hours of Spa, feiern vom 26. bis 30. Juni ihr 100-jähriges Bestehen.

Der belgische Langstreckenklassiker auf der Ardennenachterbahn, der zu den prestigeträchtigsten Veranstaltungen im weltweiten Motorsportkalender zählt, wird diesen Meilenstein stilvoll begehen. Hinter den Kulissen laufen die Planungen, um den Zuschauern - 2023 waren es mehr als 83.000 - und den Fans in aller Welt ein außergewöhnliches Erlebnis zu bieten.

In diesem Sinne hat die SRO eine einzigartige visuelle Identität für die Hundertjahrfeier entwickelt. Mit seinen klaren Linien und knackigen Farben ist es vom Logo inspiriert, das bereits 2023 enthüllt wurde. Es beinhaltet den neuen Titelsponsor, das Cybersicherheitsunternehmen CrowdStrike, verweist aber auch auf das belgische Erbe der Veranstaltung und erkennt ihren modernen Status an.

Auf der rechten Seite des Logos erinnert eine altmodische Briefmarke an den einzigartigen und historischen Charakter, den die Ausgabe 2024 ausstrahlen wird. Wenn Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen, wird dieser Stempel zum Symbol für 100 Jahre Langstreckenrennen in Spa-Francorchamps.

Er könnte an die Stempel erinnern, die in den Anfangsjahren des Rennens bei der Kontrolle verwendet wurden, oder an die Stempel am Grenzübergang Ancienne Douane zwischen Preußen und Belgien. Dieser gab einer Kurve auf der frühen Version der Rennstrecke ihren Namen, die schließlich durch den heutigen Raidillon ersetzt wurde. Die Möglichkeiten sind in der Tat vielfältig.

Dieses besondere Logo wird in der gesamten Kommunikation für die Veranstaltung 2024 und als Teil der temporären Gemeinschaftsausstellung mit dem Titel «The Gallery of Time» verwendet werden. Zur Erinnerung: Die Fans sind eingeladen, sich an diesem Projekt zu beteiligen, indem sie ihre Erfahrungen mit dem CrowdStrike 24 Hours of Spa teilen.