Kessel Racing zurück in GT World Challenge Europe

Nach einer zweiährigen Unterbrechung kehrt Kessel Racing in den GT World Challenge Europe Endurance Cup zurück. Einsatz von bis zu zwei Ferrari 296 GT3 in hochkarätiger SRO-Rennserie.

Das Team von Ronnie Kessel ist seit langem mit der Serie verbunden. Es debütierte 2014 und holte in der Folge Titel in der Pro-Am- und der Am-Cup-Klasse sowie zwei Klasse bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa in der letztgenannten Kategorie.

In diesem Jahr wird sich die Mannschaft aus der Schweiz einer neuen Herausforderung stellen und mit Nicolò Rosi, Niccolò Schirò und David Fumanelli im hart umkämpften Bronze Cup antreten. Das Trio wird einen Ferrari 296 GT3 pilotieren. Auch der Einsatz eines zweiten Fahrzeugs ist eine Möglichkeit.

Rosi wird sein Debüt in der Serie geben, nachdem er Kessel bereits in der Ferrari Challenge und der International GT Open vertreten hat. Er wird seine Partnerschaft mit Schirò fortsetzen, dessen einziger Start in der GT World Challenge Europe bei den 24h Spa 2016 war.

Komplettiert wird das Aufgebot durch den erfahrenen Fumanelli, der in den letzten zehn Jahren regelmäßig in der SRO-Rennserie an den Start gegangen ist. Zuletzt startete er 2021 in Spa für Kessel Racing in der GT World Challenge Europe.

«Wir freuen uns sehr, wieder in dieser Meisterschaft dabei zu sein, die das höchste Niveau der GT3-Kategorie darstellt und uns die Möglichkeit gibt, uns mit den schnellsten Fahrern der Welt zu messen», erklärt Teameigner Ronnie Kessel. «Wir sind immer noch offen für die Möglichkeit einer zweiten Nennung, die unser Aufgebot verstärken würde, aber dies muss noch bestätigt werden. Sicher ist, dass wir wie immer unser Bestes geben werden. Let's push!»

Kessel Racing ist die erste Ferrari-Mannschaft in der GT World Challenge Europe, die ihr Aufgebot für 2024 offiziell bestätigt hat.