WRT eröffnet GT World Challenge-Test mit Bestzeit

Die erste Sitzung des Vorsaisontests der GT World Challenge Europe ist absolviert. WRT fuhr mit einem BMW M4 GT3 die Bestzeit. Aber auch die Mercedes-AMG GT3 präsentieren sich in Le Castellet stark.

Die Bestzeit in der Vormittagssitzung der offiziellen Testtage der GT World Challenge Europe geht an WRT. Der BMW M4 GT3 mit der Startnummer #32 umrundete den Circuit Paul Ricard in 1:53.166 Minuten. Die Zeitnahme führt bei den Testtagen keine Fahrer, für das Fahrzeug wurden aber bereits zuvor die BMW-Werksfahrer Dries Vanthoor, Charles Weerts und Sheldon van der Linde bestätigt.

Auf Rang zwei folgt der 2 Seas Motorsport Mercedes-AMG GT3. Das britisch-bahrainische Team hatte nach vier Stunden Testzeit 0,131 Sekunden Rückstand auf den BMW des belgischen Topteams.

Der Mercedes-AMG Team GetSpeed-Bolide mit der Startnummer #2 komplettiert die Top drei in der ersten Sitzung in Südfrankreich.

Ergebnis (Top 10):

1. Team WRT - BMW M4 GT3 (#32)

2. 2 Seas Motorsport - Mercedes-AMG GT3 (#60)

3. Mercedes-AMG Team GetSpeed - Mercedes-AMG GT3 (#2)

4. GetSpeed - Mercedes-AMG GT3 (#3)

5. ROWE Racing - BMW M4 GT3 (#998)

6. CSA Racing - Audi R8 LMS GT3 (#111)

7. Schumacher CLRT - Porsche 911 GT3 R (#22)

8. Dinamic GT - Porsche 911 GT3 R (#54)

9. Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R (#97)

10. AF Corse - Ferrari 296 GT3 (#51)