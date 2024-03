FACH AUTO TECH gibt 2024 ADAC GT Masters-Comeback

Bereits in den Jahren 2011 und 2012 fuhr FACH AUTO TECH erfolgreich in der Rennserie

Nach über zehn Jahren Abwesenheit kehrt FACH AUTO TECH ins ADAC GT Masters zurück. Für das Programm in der GT3-Rennserie beendet das Team die Programme in den Porsche-Markenpokalen in Deutschland und im Supercup.

Das ADAC GT Masters erhält Zuwachs aus der Schweiz: FACH AUTO TECH kehrt in die langjährige GT3-Rennserie des ADAC, die in diesem Jahr in ihre 18. Saison geht, zurück.

In der Liga der Supersportwagen setzt der Rennstall aus Sattel auf den Porsche 911 GT3 R der aktuellen 992er Generation. Die Piloten für die 2024er Saison im ADAC GT Masters gibt der Rennstall in Kürze bekannt.

Für den Rennstall von Alex Fach wird es die Rückkehr in die Rennserie sein. Bereits in den Jahren 2011 und 2012 nahm das Team an der Rennserie teil. Das Highlight war dabei eine Pole-Position von Daniel Dobitsch und Swen Dolenc 2011 in Zolder. Zudem wurde Dolenc 2012 am Steuer eines Porsches der Mannschaft Meister in der Gentleman-Wertung.

Für den Start im ADAC GT Masters zieht sich FACH AUTO TECH aus dem Porsche Carrera Cup Deutschland und dem Porsche Mobil 1 Supercup zurück – in den Markenpokalen war das Team in den letzten Jahren erfolgreich tätig.