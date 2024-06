Iron Dames-Lamborghini von 24h Spa zurückgezogen

Der Iron Dames Lamborghini wird nicht bei den 24h Spa an den Start gehen

Sarah Bovy verunfallte am vergangenen Sonntag schwer bei der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Watkins Glen. Aus diesem Grund zogen die Iron Dames den Lamborghini von den 24h Spa zurück.

Der Iron Dames Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 wird nicht an den 24h Spa teilnehmen. Die Mannschaft zog das Fahrzeug vom weltgrößten GT3-Rennen zurück.

Ursprünglich sollte sich die Lokalmatadorin Sarah Bovy den Boliden mit der ehemaligen DTM- und ADAC GT Masters-Pilotin Rahel Frey und Michelle Gatting teilen.

Der Rückzug des Fahrzeugs erfolgt, da Bovy am vergangenen Sonntag beim Rennen der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in Watkins Glen schwer verunfallt ist. Bovy wurde ins Krankenhaus eingeliefert und blieb eine Nacht zur Überwachung in der amerikanischen Klinik.

«Es geht ihr gut und das ist das Wichtigste, aber wir haben beschlossen, uns aus dem Rennen zurückzuziehen, um ihr Zeit zur Erholung zu geben», so das Iron Lynx-Team auf Social Media.