Nürburgring Langstrecken-Serie mit gleichen Terminen

Die Nürburgring Langstrecken-Serie lehnt das Angebot der Nürburging 1927 GmbH & Co. KG ab, Termine der Nürburgring Endurance Serie zu übernehmen, nachdem die Rennserie abgesagt wurde. Unveränderte Termine.

Nach dem Aus der Nürburgring Endurance Serie für die Saison 2024 bot die Nürburgring 1927 GmbH & Co. KG der VLN Sport GmbH & Co. KG an, die der Veranstalter der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) ist, weitere Renntermine für die Saison 2024 an - hier mehr dazu.

Doch zuletzt informierte die NLS ihre Teams, dass von den angebotenen Terminen keiner angenommen wird.

«Daneben möchten wir Euch noch darüber informieren, dass wir keine der uns vom Nürburgring angebotenen weiteren Termine in diesem Jahr nutzen werden. Was in unzähligen Gesprächen mit Teams, Partnern und weiteren Stakeholdern immer wieder zu hören war: Kaum jemand hat geplant, diese Rennen zu fahren. Somit hätten weitere NLS-Termine den Budgetrahmen vieler Teilnehmer gesprengt», so die Rennserie in einem Teilnehmerrundschreiben.

Wie SPEEDWEEK aus Gesprächen mit den Teams gehört hat, gab es aber noch einen weiteren Grund, dass kein Termin verschoben wurde: Bei verschobenen Terminen hätte der Nürburgring weiterhin auf eine Bezahlung des bisherigen Termins bestanden und dazu hätte beim neuen Termin ebenfalls die Streckenmiete gezahlt werden müssen.

Verbleibende Termine Nürburgring Langstrecken-Serie 2024:

22.06. – NLS3: 69. ADAC Westfalenfahrt

03.08. – NLS4: ROWE 6h ADAC Ruhr-Pokal-Rennen

19.10. – NLS5: 55. Adenauer ADAC Rundstrecken-Trophy

16.11. – NLS6: 56. ADAC Barbarossapreis