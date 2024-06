GT World Challenge Europe präsentiert 2025er Kalender

Der Rennkalender der GT World Challenge Europe für das Jahr 2025 wurde präsentiert. Erneut zehn Rennwochenenden mit dem Highlight der 24h Spa. Zandvoort kehrt in den Rennkalender zurück.

Im Rahmen der 24h Spa wurde der 2025er Rennkalender der Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS präsentiert. Wie gewohnt wird es zehn Rennwochenende geben – je fünf im Sprint und im Endurance Cup.

Die Saison beginnt mit einem offiziellen Testtag auf dem Circuit Paul Ricard in Le Castellet, auf dem im April auch der Saisonstart im Endurance Cup stattfindet. Es folgen Endurance Cup-Rennen in Monza, dem Saisonhighlight bei den 24h Spa, auf dem Nürburgring und auf einer noch bekanntzugebenen Strecke beim Saisonfinale. Wenn das diesjährige Finale in Jeddah erfolgreich ist, ist es wahrscheinlich, dass die Rennserie auch im kommenden Jahr in Saudi-Arabien stattfindet.

Der Sprint Cup startet wie gewohnt in Brands Hatch. Zandvoort, Misano, Valencia und Barcelona runden den Rennkalender ab. Hockenheim und Magny Cours stehen nicht im Rennkalender im kommenden Jahr.

Rennkalender 2025:

10.03. – 11.03. – Prologue Le Castellet

11.04. – 13.04. – Le Castellet (Endurance)

02.05. – 04.05. – Brands Hatch (Sprint)

13.05. – 14.05. – Prologue CrowdStrike 24 Hours of Spa

16.05. – 18.05. – Zandvoort (Sprint)

30.05. – 01.06. – Monza (Endurance)

26.06. – 29.06. – CrowdStrike 24 Hours of Spa (Endurance)

18.07. – 20.07. – Misano (Sprint)

29.08. – 31.08. – Nürburgring (Endurance)

19.09. – 21.09. – Valencia (Sprint)

10.10. – 12.10. – Barcelona (Sprint)

24.10. – 26.10. oder 20.11. – 22.11. tbc