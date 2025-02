Century Motorsport bestätigt BMW-Trio für Saison 2025

Mit einem BMW M4 GT3 Evo wird Century Motorsport am Silver Cup des GT World Challenge Europe Endurance Cup an den Start gehen. Drei talentierte und internationale Piloten starten für das britische Team.

Century Motorsport hat angekündigt, in dieser Saison mit dem neuen BMW M4 GT3 Evo am GT World Challenge Europe powered by AWS Endurance Cup teilzunehmen.

Das britische Team wird mit dem Trio Jarrod Waberski, Will Moore und Mex Jansen an den fünf Rennen teilnehmen, und in der hart umkämpften Silver-Cup-Klasse antreten. Dies ist das erste vollständige GT World Challenge Europe-Programm für Century Motorsport, das in der vergangenen Saison durch seine Zusammenarbeit mit Paradine Competition beteiligt war.

Waberski kehrt nach einem einmaligen Sprint-Einsatz in Valencia im Jahr 2023 für eine vollständige Saison in die Serie zurück. Der 19-jährige Südafrikaner ist bislang größtenteils mit Formelfahrzeugen angetreten und wurde 2022 Vizemeister der GB4-Meisterschaft.

Im Gegensatz dazu bringt Moore mehr als ein Jahrzehnt GT-Erfahrung mit. Der Pilot aus Leeds hat sich hauptsächlich bislang auf GT4-Wettbewerbe konzentriert, insbesondere auf die British GT und die GT4 European Series.

Jansen ist das einzige Mitglied des Trios, das bereits eine komplette GT World Challenge Europe-Saison hinter sich hat. Der 18-jährige Niederländer nahm letztes Jahr mit Walkenhorst Motorsport am Endurance Cup teil und belegte den 12. Platz in der Bronze Cup-Klasse.

«Die GT World Challenge Europe ist die größte GT3-Meisterschaft der Welt und wir sind sehr stolz darauf, mit einem Auto in voller Century Motorsport-Kapazität am Endurance Cup teilzunehmen», kommentierte Teamchef Nathan Freke. «Die Teilnahme an der Silver Cup-Klasse schien uns der richtige Schritt zu sein, und ich bin wirklich begeistert von unserer Fahrer-Aufstellung. Jarrod, Will und Mex haben alle GT3-Erfahrung und haben im Laufe ihrer Karriere großartige Ergebnisse erzielt. Ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Paket sehr stark ist, und wir werden von Anfang an hohe Ziele verfolgen.»