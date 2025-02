GetSpeed präsentiert starkes Mercedes-AMG-Trio

GetSpeed hat ein starkes Mercedes-Trio für den GT World Challenge Europe Endurance Cup bestätigt. Die Werksfahrer Jules Gounon, Fabian Schiller und Luca Stolz kämpfen um Rennsiege und den Titelgewinn.

GetSpeed startet erneut mit einem Großaufgebot in der diesjährigen Saison des GT World Challenge Europe Endurance Cup. Der erfolgreiche Mercedes-AMG-Rennstall wird mit drei Mercedes-AMG GT3 an den fünf Langstreckenrennen teilnehmen.

Angeführt wird das Trio von den drei Werksfahrern Jules Gounon, Luca Stolz und Fabian Schiller, die um Rennsiege und den Titel fahren wollen. Das Trio nahm bereits 2024 unverändert an den Rennen teil. Stolz steht damit vor einem Doppelprogramm, da er für Boutsen VDS die Sprint Cup-Rennen bestreitet.

Im Sprint Cup wird das Fahrzeug mit der Startnummer #3 starten. Anthony Bartone und Yannick Mettler, die im Vorjahr die 24h Spa in der Klasse gewannen, bleiben Teil des Fahreraufgebots. Komplettiert wird das Fahrertrio von Karol Basz. Der Pole ging 2024 für Madpanda Motorsport und Eastalent Racing in der starken SRO-Serie an den Start.

Das Fahrzeug mit der Startnummer #6 startet ebenfalls im Silver Cup. Nachdem Colin Caresani und Tanart Sathienthirakul im Vorjahr den Titel für WINWARD Racing gewannen, schließen sie sich nun GetSpeed an. Aaron Walker, der ebenfalls den Klassensieg bei den 24h Spa im Vorjahr einfahren konnte, komplettiert das Programm.

«Wir gehen mit drei starken Aufstellungen in die härteste GT3-Meisterschaft der Welt – und wir sind zuversichtlich», so GetSpeed-Chef Adam Osieka. «Mit Jules, Fabian und Luca im Pro-Auto streben wir Siege an. Im Silver Cup haben wir eine Mischung aus erfahrenen Talenten und spannenden Neuzugängen in der GetSpeed-Familie.»