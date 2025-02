Boutsen VDS präsentiert starke Fahrerbesetzungen

Mit zwei Mercedes-AMG GT3 bestreitet Boutsen VDS die komplette Saison in der GT World Challenge Europe. Ein AMG wird bei den zehn Veranstaltungen nur von Werksfahrern gefahren. Team will Silver Cup-Titel verteidigen.

Boutsen VDS wird auch in diesem Jahr mit zwei Mercedes-AMG GT3 in der GT World Challenge Europe vertreten sein. Das belgische Team wird je einen Mercedes in der Pro-Klasse und im Silver Cup einsetzen. Bereits vor rund zwei Wochen bestätigte das Team, dass Maxime Martin zurückkehrt und alle zehn Rennwochenenden im Pro-Fahrzeug bestreitet.

Das Fahrzeug mit der Startnummer #9 wird bei allen Veranstaltungen ausschließlich von Werksfahrern gesteuert. Im Sprint Cup startet Martin gemeinsam mit Luca Stolz. In den Langstreckenrennen werden Maximilian Götz und Mikael Grenier mit dem Belgier antreten.

Im Silver Cup-Fahrzeug werden Aurelien Panis und Cesar Gazeau alle Rennen bestreiten. Loris Cabirou stößt neu zum Team hinzu und wird als dritter Fahrer im Endurance Cup das Fahrertrio komplettieren.

Im Vorjahr ging das belgische Team erstmals mit dem Mercedes-AMG GT3 an den Start und konnte vor allem im Silver Cup große Erfolge einfahren. Panis und Gazeau gewannen den GT World Challenge Europe-Titel in der Kategorie und versuchen in diesem Jahr den Titelgewinn zu wiederholen.