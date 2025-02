FIA GT World Cup 2025 erstmals mit Super Pole 27.02.2025 - 07:49 Von Jonas Plümer

© Macau GP Im November balancieren die GT-Asse wieder durch den Leitplankenkanal von Macau

Auch in diesem Jahr findet der FIA GT World Cup in den Straßenschluchten von Macau statt. Erstmals Super Pole-Sitzung in Macau für die schnellsten im Qualifying. Fahrer begrüßen die Einführung sehr.