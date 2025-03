Corvette erstmals seit 2014 im Teilnehmerfeld

Erstmals seit 2014 wird Corvette im Teilnehmerfeld der GT World Challenge Europe vertreten sein! Die britischen Neueinsteiger von Steller Motorsport setzen zwei Corvette Z06 GT3.R im Endurance Cup ein.

Steller Motorsport freut sich, seine Teilnahme an der GT World Challenge Europe 2025 zu bestätigen. Dies markiert ein bedeutendes neues Kapitel für das in Großbritannien ansässige Team, das in seiner ersten Saison mit den beiden neuen Chevrolet Corvette Z06 GT3.R antritt.

Das Team hat noch einige Optionen für die Teilnahme im Jahr 2025 im Auge, aber Steller Motorsport hat bestätigt, dass es am Endurance Cup teilnehmen wird, bei dem es zwei Corvette Z06 GT3.R einsetzen wird. Nach mehreren Jahren im Einsatz mit Audi-Fahrzeugen stellt der Wechsel zur Corvette eine aufregende neue Richtung für das Team dar.

Nach der Übernahme der Corvette-Fahrzeuge über die Weihnachtszeit hat Steller Motorsport ein umfassendes privates Testprogramm in Spanien, Frankreich und Großbritannien absolviert und dabei wertvolle Erfahrungen und Daten für die kommende Saison gesammelt. Mit positivem Feedback von Fahrern und Ingenieuren gleichermaßen geht Steller Motorsport zuversichtlich in den offiziellen Prologtest in Paul Ricard am 10. und 11. März.

Die Fahreraufstellungen für beide Fahrzeuge werden zu gegebener Zeit bekannt gegeben.

Teammanager Max Daymond kommentiert: «Der Wechsel zur Corvette Z06 GT3.R ist ein aufregender Schritt für Steller Motorsport. Es ist ein brandneues Auto für uns, aber wir waren von seiner Leistung während der Tests sehr beeindruckt und sind zuversichtlich, dass es uns eine starke Plattform bietet, um bei der GT World Challenge Europe ganz vorne mitzumischen. Unser gesamtes Team hat über den Winter unermüdlich daran gearbeitet, für die kommende Saison bereit zu sein. Wir freuen uns zwar darauf, an der GT World Challenge Europe im Endurance Cup teilzunehmen, prüfen aber noch alle unsere Optionen für 2025 und werden in den kommenden Wochen weitere Ankündigungen zu unseren Plänen für das Jahr machen.»