Porsche-Stars greifen 2025 für Schumacher CLRT an

Auch in diesem Jahr startet Schumacher CLRT mit einem hochkarätigen Aufgebot im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Laurin Heinrich und Ayhancan Güven bleiben Team treu – Klaus Bachler neu im Team.

Auch in diesem Jahr wird Schumacher CLRT mit einem Porsche 911 GT3 R in der Topklasse des GT World Challenge Europe Endurance Cup starten. Drei Porsche-Vertragsfahrer steuern das Fahrzeug.

Klaus Bachler schließt sich dem französischen Team Schumacher CLRT mit Ayhancan Güven und Laurin Heinrich an und startet in diesem Jahr in der Startnummer 22. Der Österreicher wechselt von Pure Rxcing, mit dem er 2023 den Bronze-Titel im Endurance Cup gewann. Bachler kann auch drei Gesamtsiege im Endurance Cup vorweisen, darunter einen berühmten Triumph vom 23. Startplatz in Monza im Jahr 2019.

Güven und Heinrich teilten sich das Auto in der letzten Saison mit Dorian Boccolacci und zeigten während der gesamten Saison ein beeindruckendes Tempo. Tatsächlich erreichte der Porsche mit der Startnummer 22 die zweitbeste durchschnittliche Qualifikationszeit im Jahr 2024, aber ein zweiter Platz auf dem Nürburgring war das einzige punktebringende Ergebnis der Saison. Wenn es gelingt, diese Geschwindigkeit mit Beständigkeit zu verbinden, wird das Team in dieser Saison ein Titelanwärter sein.