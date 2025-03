Emil Frey Racing weiterhin mit Ferrari im Sprint Cup

Emil Frey Racing setzt weiterhin zwei Ferrari 296 GT3 im GT World Challenge Europe Sprint Cup ein. Zusammenarbeit mit Verstappen.com Racing wird fortgesetzt. Ben Green und Thierry Vermeulen am Start.

Emil Frey Racing setzt auch in diesem Jahr das GT World Challenge Europe Sprint Cup-Programm fort. Der Rennstall aus der Schweiz bringt erneut zwei Ferrari 296 GT3 an den Start.

Ein Fahrzeug teilen sich erneut Konsta Lappalainen und Ben Green, der neben seinem DTM-Engagement weiter in der SRO-Meisterschaft fahren wird. Das Duo fuhr im Vorjahr einen Sieg, eine Pole-Position und vier Podestränge ein. In der Meisterschaft belegten die beiden Fahrer den dritten Rang. In diesem Jahr peilen die Piloten den Titelgewinn an.

Das Schwesterfahrzeug wird erneut im Design von Verstappen.com Racing an den Start gehen. Thierry Vermeulen und der Brite Chris Lulham pilotieren den Ferrari mit der Startnummer #69. Im Endurance Cup fahren sowohl Vermeulen als auch Lulham im neugegründeten Team von Max Verstappen.