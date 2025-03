GT World Challenge Europe mit großem Teilnehmerfeld!

Die GT World Challenge Europe startet mit einem nochmals angewachsenen und spektakulärem Teilnehmerfeld in die Saison 2025. 59 Autos im Endurance Cup und 41 Teilnehmer im Sprint Cup!

Die GT World Challenge Europe powered by AWS wird auch in dieser Saison den weltweiten Standard im GT3-Sport setzen. Für den Endurance Cup wurde ein Feld von 59 Fahrzeugen zusammengestellt, eine Zahl, die für das Saisonhighlight CrowdStrike 24 Hours of Spa (25.–29. Juni) noch weiter steigen wird, während der Sprint Cup dank eines erweiterten Starterfeldes von 41 Fahrzeugen ebenfalls wieder in voller Stärke antritt. Die Bronze-Cup-Klasse wird aufgrund von Platzbeschränkungen auf das Rennwochenende in Brands Hatch verzichten, bei dem ein Feld von 32 Fahrzeugen an den Start gehen wird.

Die Teilnehmerlisten zeigen eine noch stärkere Beteiligung der Hersteller. Alle neun Teilnehmer des letzten Jahres kehren zurück, wobei Aston Martin, Audi, BMW, Ferrari, Ford, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche stark vertreten sind. Hinzu kommt Corvette, die zum ersten Mal seit 2014 wieder dabei ist. Dies sind die Teams, die 2025 um den Sieg kämpfen werden:

Aston Martin: (Endurance Cup: 6 - Sprint Cup 3)

Der neue Aston Martin Vantage feierte im vergangenen Jahr mit dem Gesamtsieg beim CrowdStrike 24 Hours of Spa einen sofortigen Erfolg. Comtoyou Racing wird mit mehreren Fahrzeugen in den Sprint- und Langstreckenrennen um weitere Pokale kämpfen, während Walkenhorst Motorsport zwei Fahrzeuge für die Langstreckenrennen und ein Sprint-Fahrzeug einsetzt. Die Liste wird noch länger, da Verstappen.com Racing im Endurance Cup in die Aston-Martin-Riege aufgenommen wird.

Audi: (Endurance Cup 5 - Sprint Cup 6)

Audi ist auch in dieser Saison wieder stark in der GT World Challenge Europe vertreten. Der erfolgreichste Hersteller in der Geschichte des Sprint Cups wird mit sechs Fahrzeugen vertreten sein, die gleichmäßig auf Saintéloc Racing und Tresor Attempto Racing aufgeteilt sind und jeweils in den Klassen Gold, Silber und Bronze antreten. Die gleichen Team werden Audi auch im Endurance Cup vertreten, wobei Tresor Attempto in Gold, Silber und Bronze antritt und Sainteloc in Silber und Bronze auf den Sieg hofft.

BMW: (Endurance Cup 8 - Sprint Cup 5)

Das BMW-Kontingent ist sowohl im Sprint als auch bei den Langstreckenrennen gewachsen, da die deutsche Marke ihren neuen M4 GT3 Evo ins Rennen schickt. Das Team WRT bleibt mit zwei Fahrzeugen, die unter seinem eigenen Namen die gesamte Saison bestreiten, und einem Schwesterfahrzeug für AlManar Racing by WRT an der Spitze. Paradine Competition wird ebenfalls zwei Fahrzeuge für die gesamte Saison einsetzen, während BMW Italia Ceccato Racing und Century Motorsport die Reihen im Langstreckenrennen weiter verstärken.

Corvette: (Endurance Cup 2):

Die Chevrolet Corvette Z06 GT3.R ist in dieser Saison dank eines Einsatz von zwei Boliden des britischen Rennstalls Steller Motorsport neu im Starterfeld. Damit kehrt die amerikanische Marke zum ersten Mal seit 2014 wieder in das Fahrerlager der GT World Challenge Europe zurück, während Steller ein Neuzugang im Starterfeld ist. Chevrolet wird auch bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa, einem Event, das das Unternehmen 2007 und 2009 insgesamt gewonnen hat, eine willkommene Rückkehr feiern.

Ferrari: (7 Endurance Cup - 7 Sprint Cup)

Ferrari wird den Gesamttitel im Endurance Cup mit einem Angriff von AF Corse Francorchamps Motors verteidigen, das mit zwei Fahrzeugen antritt und neben Rinaldi Racing, Ziggo Sport Tempesta und zwei Fahrzeugen von Kessel Racing auch in der Bronze-Klasse antritt. AF Corse hat sich mit drei Fahrzeugen für den Sprint Cup verpflichtet, wo es von Kessel, Tempesta und dem bekannten Emil Frey Racing-Programm mit zwei Fahrzeugen unterstützt wird. Bemerkenswert ist, dass der 296 GT3 das am stärksten vertretene Modell in der Sprint-Cup-Startaufstellung dieser Saison ist.

Ford: (2 Endurance Cup - 2 Sprint Cup):

Ford kehrte letztes Jahr mit dem neuen Mustang GT3 in die GT World Challenge Europe zurück und hat große Hoffnungen für 2025. Das etablierte Haupt Racing Team wird zwei Autos unter der Flagge von HRT Ford Performance einsetzen, die sowohl im Sprint als auch in den Endurance-Rennen antreten werden. Ein Pro-Auto wird um den Gesamtsieg kämpfen, während der Mustang auch in der Silver Cup-Klasse für Furore sorgen wird.

Lamborghini (6 Endurance Cup - 6 Sprint Cup)

Bei Lamborghini herrscht große Aufregung vor der Markteinführung eines brandneuen Modells im Jahr 2026. Der Huracán GT3 EVO2 bleibt ein ernstzunehmender Konkurrent, da Grasser Racing zum ersten Mal seit 2018 wieder ein Pro-Auto für die gesamte Saison einsetzen und ein zusätzliches Sprint-Programm hinzufügen wird. Barwell Motorsport ist weiterhin sowohl im Sprint als auch im Endurance vertreten, während Imperiale Racing nach einer guten Leistung im Jahr 2024 eine zweite Sprint-Kampagne ankündigt. VSR kehrt mit zwei Einsätzen im Endurance Cup in die Startaufstellung zurück, während Paul Motorsport nach einem einmaligen Auftritt im Jahr 2023 nun dauerhaft dabei ist.

McLaren: (7 Endurance Cup - 5 Sprint Cup)

McLaren ist in dieser Saison in beiden Disziplinen stärker vertreten. Garage 59 bleibt der größte Vertreter und setzt ein Trio von Endurance Cup-Fahrzeugen und zwei im Sprint ein, während Optimum Motorsport ebenfalls mit einem vollen Saisoneinsatz zurückkehrt. Die Erweiterung kommt von CSA Racing, das sich mit zwei Fahrzeugen für die gesamte Saison den Reihen von McLaren anschließt. Das Team RJN kehrt ebenfalls willkommen in Vollzeit in die Langstreckenrennen zurück, nachdem es im vergangenen Jahr an den CrowdStrike 24 Hours of Spa teilgenommen hat.

Mercedes-AMG: (8 Endurance Cup - 4 Sprint Cup)

Mercedes-AMG erlebte eine bemerkenswerte Saison 2024. Maro Engel und Lucas Auer holten nicht nur den Sprint Cup und die Gesamtserie der Fahrer, sondern die Marke errang auch den Endurance Cup in Gold und Silber sowie drei Siege in der CrowdStrike 24 Hours of Spa-Klasse. In dieser Saison umfasst das Endurance-Aufgebot mehrere Fahrzeuge von Winward Racing, Boutsen VDS und GetSpeed, während der Newcomer Nordique Racing mit einem einzelnen Fahrzeug einsteigt. Das Winward Racing Team Mann-Filter wird seine Sprint-Cup-Krone an der Seite von Boutsen VDS verteidigen, während diese Teams auch Sprint-Crews in der Bronze- bzw. Silberklasse ins Rennen schicken.

Porsche: (8 Endurance Cup 3 Sprint Cup)

Stabilität ist das Schlagwort für Porsche, da dieselben sechs Teams, die die Marke im vergangenen Jahr vertreten haben, auch 2025 wieder dabei sind. Das Stuttgarter Unternehmen kann sich auf drei Pro-Autos in der Langstreckenwertung verlassen, die von Pure Rxcing, Schumacher CLRT und Rutronik Racing eingesetzt werden. Letzteres wird auch im Bronze Cup an den Start gehen, zusammen mit Lionspeed GP und zwei Autos von Herberth Motorsport, während Dinamic GT im Silver Cup antritt. Rutronik wird zwei Autos im Sprint einsetzen, während Lionspeed GP sein Debüt in der Kurzstrecken-Serie gibt.