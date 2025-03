DTM-Meister Bortolotti mit Bestzeit am ersten Testtag

Der erste Testtag der GT World Challenge Europe in Le Castellet wurde von starken Regenfällen geprägt. Der letztjährige DTM-Champion Mirko Bortolotti fuhr die schnellste Runde des Tages im Grasser Lamborghini.

Lamborghini führte am Eröffnungstag der 2025er GT World Challenge Europe powered by AWS-Saison mit dem Grasser Racing Team und VSR, die die Vormittags- bzw. Nachmittagssession auf dem Circuit Paul Ricard bestimmten.

Das Fahrerlager hat sich am französischen Austragungsort versammelt, um den traditionellen Vorsaisontest zu absolvieren, wobei zwei Testtage als Aufgalopp für das kommende Jahr dienen. Insgesamt nahmen 53 Autos von 10 Herstellern an zwei Sitzungen teil, die von 09:00 bis 13:00 Uhr und von 14:00 bis 17:00 Uhr MEZ dauerten.

Der Tag war von Regen geprägt, was auf dem Circuit Paul Ricard höchst ungewöhnlich ist. Am Morgen war es nass, doch trockene Abschnitte ermöglichten es, einige Runden mit dem Slick-Reifen von Pirelli zu drehen, während es am Nachmittag weitere Schauer und langsamere Rundenzeiten gab.

Der #63 Grasser Lamborghini führte in der ersten Sitzung, wobei Mirko Bortolotti eine Zeit von 1:55,186 Minuten erzielte. Der #163 VSR Huracán lag 0,419 Sekunden zurück, gefolgt vom Paul Motorsport mit einem weiteren Lamborghini auf der dritten Position

Die VSR-Mannschaft war am Nachmittag dank einer Zeit von 1:59,374 Minuten von Franck Perera am schnellsten. Auf das französische Ass folgten der Mercedes-AMG mit der Nummer 9 von Boutsen VDS, der Aston Martin mit der Nummer 33 von Verstappen.com Racing, der Ferrari mit der Nummer 12 von Rinaldi Racing und der BMW mit der Nummer 98 von ROWE Racing. Perera war der einzige Mann, der in der Nachmittagssitzung die Zwei-Minuten-Schallmauer durchbrach.

Trotz des Regens legten viele Teams am Montag eine beachtliche Kilometerzahl zurück. Der #80 Lionspeed Porsche fuhr die meisten Runden und absolvierte in den beiden Sessions 139 Runden auf dem Circuit Paul Ricard, während insgesamt 15 Autos mehr als 100 Runden schafften. Das Feld wird morgen um 09:00 Uhr MEZ für weitere sieben Stunden auf die Strecke zurückkehren.

Ergebnis Sitzung 1 (Top 10):

1. Grasser Racing Team #63 - Lamborghini Huracán GT3

2. Vincenzo Sospiri Racing #163 - Lamborghini Huracán GT3

3. Paul Motorsport #333 - Lamborghini Huracán GT3

4. WINWARD Racing #81 - Mercedes-AMG GT3

5. Boutsen VDS #10 - Mercedes-AMG GT3

6. Verstappen.com Racing #33 - Aston Martin Vantage GT3

7. Mercedes-AMG Team GetSpeed #2 - Mercedes-AMG GT3

8. Garage 59 #59 - McLaren 720S GT3

9. Walkenhorst Motorsport #34 - Aston Martin Vantage GT3

10. Lionspeed GP #80 - Porsche 911 GT3 R

Ergebnis Sitzung 2 (Top 10):

1. Vincenzo Sospiri Racing #163 - Lamborghini Huracán GT3

2. Boutsen VDS #9 - Mercedes-AMG GT3

3. Verstappen.com Racing #33 - Aston Martin Vantage GT3

4. Rinaldi Racing #12 - Ferrari 296 GT3

5. ROWE Racing #98 - BMW M4 GT3

6. GetSpeed #3 - Mercedes-AMG GT3

7. Schumacher CLRT #22 - Porsche 911 GT3 R

8. Mercedes-AMG Team GetSpeed #2 - Mercedes-AMG GT3

9. Walkenhorst Motorsport #34 - Aston Martin Vantage GT3

10. Kessel Racing #74 - Ferrari 296 GT3