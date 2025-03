Hochkarätige Lamborghini-Asse für Grasser Racing Team

Das Grasser-Team greift in der GT World Challenge Europe an

DTM-Champion Mirko Bortolotti, Luca Engstler und Jordan Pepper starten für das Grasser Racing Team in der GT World Challenge Europe. Das österreichische Team greift in diesem Jahr den Titel in der Serie an.

Das GRT Grasser-Racing-Team supported by Automobili Lamborghini Squadra Corse will 2025 ein weiteres Kapitel seiner Erfolgsgeschichte schreiben. Die Mannschaft aus dem österreichischen Knittelfeld setzt zwei Lamborghini Huracán GT3 EVO2 in der GT World Challenge Europe Powered by AWS ein.

Dabei wird ein Auto in der Pro- und eines in der Silber-Kategorie starten. Zum ersten Mal seit 2019 wird GRT wieder den Endurance Cup und den Sprint Cup bestreiten und hat somit auch eine Chance auf die Meisterschaft im Gesamtklassement, das sich aus Punkten beider Einzelwertungen zusammensetzt.

Die Saison 2025 in der GT World Challenge Europe umfasst zehn Rennen, davon jeweils fünf im Sprint- und fünf im Endurance-Format. Das Saisonhighlight werden die CrowdStrike 24 Hours of Spa am letzten Juni-Wochenende. Dafür arbeitet das steirische Team mit starken Partnern zusammen, darunter LIQUI MOLY und Mountain Wolf.

Grasser Racing blickt auf eine Bilanz gespickt mit zahlreichen Highlights in der SRO Motorsports Group ausgerichteten Meisterschaft zurück. 2017 gewann die Mannschaft die Fahrer- und Teammeisterschaft, 2023 gelang das Kunststück nochmals im Silver Cup. Vergangenes Jahr schrammte das Team im Endurance Cup nur hauchdünn am Titel im Fahrer- und Teamklassement vorbei. Insgesamt stehen 14 Siege, 17 Pole Positions und 38 Podestplatzierungen zu Buche.

Das starke Lamborghini-Werksfahrer-Duo Luca Engstler und Jordan Pepper tritt für GRT in der DTM und jetzt auch gemeinsam im Sprint Cup der GT World Challenge Europe an. Im Endurance Cup bekommen sie keinen geringeren als DTM-Champion Mirko Bortolotti an die Seite gestellt.

Südafrikaner Pepper fuhr in der GT World Challenge Europe bereits zwei Siege, sechs Podiumsplatzierungen und eine Pole Position ein. In der vergangenen Saison belegte er gemeinsam mit GRT Rang zwei im Endurance Cup und Platz fünf beim legendären 24-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps – das beste je erzielte Lamborghini-Ergebnis bei diesem Event.

Der neu in den Lamborghini-Werkskader aufgenommene Engstler ist kein unbeschriebenes Blatt in der GT World Challenge. 2024 wurde er Meister in der Gold-Kategorie des Sprint Cups und holte in Hockenheim sensationell seine erste Pole Position. Auch im Endurance Cup steht bereits ein Top-Ergebnis zu Buche: 2023 wurde er Dritter bei den 24h von Spa.

Bortolotti feierte mit GRT bereits zahlreiche Erfolge in verschiedensten Serien wie der DTM oder dem ADAC GT Masters. In der Blancpain GT Series – dem Vorgänger der GT World Challenge – erzielte der 35-Jährige fünf Siege, elf Podestplätze, vier schnellste Runden und sein Auto startete neun Mal aus der Pole Position. Der größte Erfolg gelang dem Italiener 2017 mit dem Meistertitel im Gesamtklassement sowie dem Endurance Cup - gemeinsam mit GRT.

Jordan Pepper: «2025 entwickelt sich unfassbar. Ich bin sehr stolz und glücklich, dass ich nach dem sehr erfolgreichen Vorjahr wieder mit GRT antreten kann. Wir haben die Meisterschaft so denkbar knapp verpasst, daher ist unser Ziel klar! Ich bin sehr motiviert und umso hungriger, die Sprint-, Endurance- und Gesamtmeisterschaft zu gewinnen. Natürlich gibt es einige Schlüssel-Events wie die 24h von Spa. Wir haben gezeigt, dass wir dort schnell sind und dieses Rennen jetzt zu gewinnen, wäre ein Traum!»

Luca Engstler: «Ich bin mega happy, zwei weitere Meisterschaften neben der DTM mit Grasser Racing fahren zu dürfen. Mein Terminkalender ist damit richtig voll – genau davon habe ich als kleines Kind immer geträumt! Vielen Dank an meine Partner, an Grasser Racing und Lamborghini Squadra Corse, die das gemeinsam möglich machen. Hoffentlich profitieren die beiden Engagements in der GT World Challenge und der DTM voneinander – auf jeden Fall werde ich alles für gute Ergebnisse geben und kann kaum erwarten, dass es endlich losgeht!»

Mirko Bortolotti: «Wieder mit dem GRT Grasser Racing Team im GT World Challenge Europe Endurance Cup zu starten, ist etwas ganz Besonderes. In den letzten zehn Jahren haben wir unvergessliche Erinnerungen geschaffen und gemeinsam große internationale Erfolge erzielt. Ich bin Gottfried, Lamborghini Squadra Corse und allen Partnern für ihr Vertrauen dankbar und kann kaum erwarten zu sehen, was diese Saison für uns bereithält.»

Im Silver Cup wird das GRT Grasser-Racing-Team supported by Automobili Lamborghini Squadra Corse ebenfalls mit einem schlagkräftigen Line-Up an den Start gehen. Baptiste Moulin, Ivan Ekelchik und Dante Rappange kämpfen um Top-Platzierungen und vielleicht sogar Titel.

Moulin ist eine bekannte Größe in der GT World Challenge Europe. 2020 und 2022 bestritt der 25-jährige Belgier die gesamte Saison im Endurance Cup und 2023 alle Rennen des Sprint Cups. Fünf Mal nahm er an den 24h von Spa teil – vergangenes Jahr gemeinsam mit GRT.

Teamkollege Ekelchik ist seit 2023 in verschiedenen GT4-Serien erfolgreich. Vergangene Saison gewann der 28-Jährige in der ADAC GT4 Germany ein Rennen und wurde durch seine konstanten Leistungen Dritter der Gesamtwertung. Auch in der GT4 European Series fuhr er regelmäßig in die Top-10.

Als dritter Fahrer wird Rappange im Endurance Cup hinzustoßen. Der 21-Jährige fuhr in der abgelaufenen Saison bereits im GT World Challenge Europe Sprint Cup. Die Saison endete mit zahlreichen Punkten auf dem achten Gesamtrang. Zusätzlich nahm er an den 24h von Spa teil und wurde Fünfter im Bronze Cup.

Baptiste Moulin: «Ich bin wirklich stolz und geehrt, 2025 mit Grasser Racing anzutreten. Wir haben im vergangenen Jahr bereits bei den 24h von Spa und in der GT World Challenge in Monza zusammengearbeitet. Das war ein großer Erfolg und so haben wir beschlossen, die gesamte Saison gemeinsam zu bestreiten. Wir sind alle fest entschlossen, wichtige Punkte für die Meisterschaft einzufahren.»

Ivan Ekelchik: «Ich bin unglaublich glücklich, dass ich dieses Jahr zum Fahreraufgebot von GRT gehöre. Diese Saison wird eine neue Herausforderung für mich, aber ich bin bereit, auf und abseits der Strecke mein Bestes zu geben. Ich möchte meinen Partnern, Unterstützern und allen danken, die Teil meiner Reise waren und sind. Ich kann es kaum erwarten, das Team auf den berühmtesten Rennstrecken der Welt zu repräsentieren.»

Dante Rappange: «Ich bin sehr glücklich und aufgeregt, meine Reise im Motorsport mit einem so hochkarätigen Team wie Grasser Racing fortführen zu dürfen. Ich kann es kaum erwarten, dass die Saison endlich beginnt und bin top motiviert, gemeinsam großartige Ergebnisse zu erzielen.»

Gottfried Grasser, Teamchef von GRT: «Back to the roots in der GT World Challenge! Ich freue mich sehr, dass wir im Sprint- und Endurance Cup wieder die volle Saison fahren – mit zwei sehr starken Autos in der Pro- und Silber-Kategorie. Mit Luca und Jordan über die ganze Saison und Mirko als Verstärkung in den Endurance-Rennen wollen wir ganz klar um den Titel fahren. Mit Baptiste haben wir einen alten Bekannten auf dem Auto, der uns mit seinem Talent schon im Vorjahr überzeugt hat. Ivan hat in verschiedenen GT4-Serien ebenfalls starke Leistungen abgeliefert. Ich bin sicher, dass die beiden mit ihren Fähigkeiten ein Wörtchen um den Sprint Cup mitreden können – mit Dante an Bord bestimmt auch im Endurance Cup. Wir sind 2025 so stark aufgestellt wie schon lange nicht mehr und ich bin überzeugt, dass wir in allen Wertungen vorne mitkämpfen und gewinnen können.»

Das österreichische Team wird im Bronze Cup der Sprintrennen einen dritten Huracán einsetzen, dessen Fahrer zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt werden.