Garage 59 geht mit starkem McLaren-Trio an den Start 10.03.2025 - 09:23 Von Jonas Plümer

© SRO Garage 59 greift auch in diesem Jahr in der GT World Challenge an

Garage 59 geht mit drei McLaren 720S GT3 in der GT World Challenge Europe an den Start. Das Aufgebot des Teams ist gespickt von McLaren-Werksfahrern. Der Deutsche Marvin Kirchhöfer führt das Aufgebot an.