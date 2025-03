Walkenhorst Motorsport bestätigt Aston Martin-Piloten

Walkenhorst Motorsport bestätigt das Aufgebot für die GT World Challenge Europe. Ein Fahrzeug wird ausschließlich von Werksfahrern gesteuert. Premiere des Teams im GT World Challenge Europe Sprint Cup.

Seit vielen Jahren steht die GT World Challenge Europe powered by AWS auf dem Fahrplan von Walkenhorst Motorsport. Der Rennstall aus dem niedersächsischen Melle bestreitet in diesem Jahr jedoch nicht nur die Rennen im Endurance Cup, sondern wird auch erstmalig im Sprint Cup an den Start gehen. Die SRO-Rennserie gilt als größte GT-Rennserie der Welt. 59 Fahrzeuge wurden für die Saison im Endurance Cup genannt, während 41 GT3-Boliden im Sprint Cup an den Start gehen.

«2018 haben wir das 24-Stunden-Rennen in Spa-Francorchamps, das weltweit größte GT3-Rennen und Saisonhighlight der GT World Challenge Europe, für uns entscheiden können. Damals kannten uns nur wahre Insider. Für uns ist dies der größte Erfolg in der Teamgeschichte, welcher uns erst auf das Radar von vielen in der internationalen Motorsportszene gebracht hat. Wir haben über den Winter hart gearbeitet und gehen konzentriert und fokussiert in die neue Saison», berichtet Teamgründer Henry Walkenhorst.

Im Endurance Cup wird Walkenhorst Motorsport dabei zwei Aston Martin Vantage GT3 einsetzen. Das Fahrzeug mit der Startnummer #34 wird erneut in der Pro-Klasse um Gesamtsiege fahren. Die beiden Werksfahrer David Pittard und Henrique Chaves steuern wie im Vorjahr den Boliden, wo sie bei den CrowdStrike 24 Hours of Spa hauchdünn den Sprung auf das Podest verpasst haben. Unterstützt werden sie vom langjährigen Walkenhorst Motorsport-Piloten Christian Krognes, der zum offiziellen Werksfahrer von Aston Martin aufsteigt.

«Ich freue mich sehr auf die bevorstehenden Herausforderungen im GT World Challenge Europe Endurance Cup mit Walkenhorst Motorsport. Nach mehreren großen Erfolgen mit dem Team in den vergangenen Jahren bin ich zuversichtlich, dass unsere Kombination aus Fahrern und Teamgeist die Voraussetzungen für eine sehr starke Saison schafft. Ich kann es kaum erwarten, mich hinter das Steuer des wunderschönen Aston Martin Vantage GT3 zu setzen und die Saison zu beginnen», so der Norweger Krognes.

David Pittard, der ebenfalls seit vielen Jahren für Walkenhorst Motorsport antritt, ergänzt: «Es ist großartig, wieder mit meinem Walkenhorst-Team in der wohl am stärksten umkämpften GT3-Meisterschaft der Welt zu fahren! Es ist gut, dass wir im Team viel Kontinuität aus dem letzten Jahr haben, aber auch den ehemaligen 24h Spa-Sieger Chris in der Aston Martin Racing-Familie und im GTWC-Fahrzeug #34 willkommen heißen können. Als Team haben wir im ersten Jahr mit dem Vantage GT3 Evo viel gelernt, sodass ich glaube, dass wir im April in Paul Ricard richtig durchstarten können!»

«Ich bin sehr froh, weiterhin mit allen bei Walkenhorst Motorsport zusammenzuarbeiten. Mit dem Wissen und der Erfahrung aus dem letzten Jahr sind wir sehr gut vorbereitet, um die enormen Herausforderungen der GT World Challenge Europe zu meistern. Ich möchte auch Christian im Auto mit der Startnummer 34 willkommen heißen und glaube fest daran, dass wir zusammen mit David und WMS ein Siegerteam bilden werden», ergänzt der Portugiese Chaves, der kurz vor dem Saisonstart seinen 28. Geburtstag feiern wird.

Das Fahrzeug mit der Startnummer #35 wird im Silver Cup an den Start gehen. Neben Romain Leroux, der in seine zweite Saison mit Walkenhorst Motorsport geht, starten mit Mateo Villagomez aus Ecuador – dem amtierenden Meister in der französischen GT4-Meisterschaft – und dem Schweden Oliver Söderström – der 2024 knapp den Titel in der Lamborghini Super Trofeo verpasste – zwei Neuzugänge. Mit dem talentierten Fahrertrio will Walkenhorst Motorsport in der starkbesetzten Klasse um Topergebnisse kämpfen.

«Ich freue mich sehr, die Reise mit Walkenhorst Motorsport und Aston Martin Racing in der GT World Challenge Europe fortzusetzen. Nach einem ersten Jahr, in dem wir mit dem neuen Auto eine starke Pace gezeigt haben, ist das Ziel nun, darauf aufzubauen und um den Titel zu kämpfen. Ich kann es kaum erwarten, die Saison zu beginnen!», freut sich der Franzose Leroux auf das anstehende Rennjahr.

Der Ecuadorianer Villagomez freut sich auf seine erste komplette Saison im GT3-Sport: «Ich freue mich sehr darauf, die komplette GTWC Europe-Series mit dem Walkenhorst-Team zu bestreiten. Es hat sich wie ein langer Winter angefühlt, mit einer Menge Vorbereitung, aber ich kann es kaum erwarten, auf die Strecke zu gehen!»

«Ich freue mich unglaublich darauf, mit dem Aston Martin Vantage GT3, der von Walkenhorst Motorsport eingesetzt wird, am GT World Challenge Europe Endurance Cup teilzunehmen. Das Auto mit meinen neuen Teamkollegen zu teilen und auf diesem Niveau anzutreten, ist die aufregendste Herausforderung meiner bisherigen Karriere, und ich kann es kaum erwarten, loszulegen», schließt Oliver Söderström ab.

Walkenhorst Motorsport debütiert im GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup

Zudem steht ein besonderes Debüt vor Walkenhorst Motorsport, denn das Team wird auch erstmals am GT World Challenge Europe powered by AWS Sprint Cup teilnehmen. An den Sprintwochenenden wird die Rennserie zwei einstündige Rennen bestreiten. Das Team hofft dabei auf die letztjährige Erfahrung im ADAC GT Masters aufbauen zu können.

An den fünf Sprint Cup-Wochenenden setzt das niedersächsische Team den Aston Martin Vantage GT3 mit der Startnummer #35 ein. Mateo Villagomez, der in diesem Februar bei den 12h Bathurst sein GT3-Debüt feierte, und Aston Martin-Werksfahrer Henrique Chaves gehen gemeinsam in der starkbesetzten Pro-Klasse an den Start.

Managing Director Jörg Breuer: «Wir freuen uns sehr auf die Saison in der GT World Challenge Europe und blicken gespannt auf die neuen Herausforderungen im Sprint Cup. Nach der Debütsaison mit dem Aston Martin haben wir uns für die Saison bestmöglich auf das anstehende Rennjahr vorbereitet. Unser Ziel ist klar: Wir wollen uns im Vergleich zum Vorjahr steigern und dauerhaft um Topergebnisse fahren. Ich bin zudem sehr glücklich über unsere Fahrerpaarungen in der Pro-Klasse und im Silver Cup. Die Kombination von arrivierten Walkenhorst-Fahrern, mit denen wir zum Teil schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten, und schnellen Newcomern im Team ist für mich eine hervorragende Basis für eine erfolgreiche Saison. Insbesondere möchte ich hiermit Mateo und Oliver ganz herzlich in unserem Team begrüßen.»

Die GT World Challenge Europe bestreitet in diesem Jahr zehn Rennwochenenden, wovon je fünf Endurance Cup- und Sprint Cup-Veranstaltungen sind. Das Saisonhighlight sind die CrowdStrike 24 Hours of Spa, welche das weltgrößte GT-Rennen sind und an denen wieder rund 70 GT3-Fahrzeuge teilnehmen werden. Das einzige Deutschland-Gastspiel findet am letzten August-Wochenende auf dem Nürburgring statt, wo ein dreistündiges Endurance Cup-Rennen stattfindet.