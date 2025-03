Preining und Lietz schließen sich Pure Rxcing an

Pure Rxcing wird auch in diesem Jahr mit einem starken Aufgebot im GT World Challenge Endurance Cup starten. Der 2023er DTM-Champion Thomas Preining und Porsche-Legende Richard Lietz schließen sich dem Team an.

Pure Rxcing wird auch in diesem Jahr mit einem Porsche 911 GT3 R in der Pro-Klasse des GT World Challenge Europe Endurance Cup antreten. Stammfahrer Alex Malykhin erhält dabei zwei neue Co-Piloten.

Im vergangenen Jahr gingen Klaus Bachler und Joel Sturm mit Malykhin an den Start. Während sie in der FIA WEC den LMGT3-Titel gewannen, taten sich die Piloten in der hochkarätigen SRO-Serie schwer. Bei den 24h Spa war das Trio auf dem Weg zu einem Topergebnis, ehe sich Sturm am Sonntagvormittag nach einem heftigen Einschlag in der Blanchimont-Kurve überschlug.

In diesem Jahr wird Pure Rxcing mit zwei österreichischen Porsche-Assen an der Seite von Alex Malykhin antreten. Thomas Preining, der 2023 DTM-Meister wurde, und Richard Lietz, der in seiner langen Karriere mit Porsche fünf Klassensiege bei den 24h Le Mans einfuhr, werden gemeinsam mit Malykhin in der starkbesetzten Rennserie antreten.