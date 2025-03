DTM-Team Comtoyou Racing bestätigt GTWC-Aufgebot

Neben dem DTM-Programm wird Comtoyou Racing auch stark in der GT World Challenge Europe an den Start gehen. Die amtierende Siegermannschaft der 24h Spa startet mit einem starken Aufgebot.

Comtoyou Racing konnte 2024 das weltgrößte GT3-Rennen gewinnen. Der belgische Rennstall gewann im ersten Jahr mit dem Aston Martin Vantage GT3 die 24h Spa und sorgte damit für einen der größten Erfolge in der Teamgeschichte. Auf diesen Triumph möchte das belgische Team in diesem Jahr aufbauen. Neben dem neuen DTM-Programm ist die GT World Challenge Europe das Hauptprogramm von Comtoyou Racing.

Die drei Aston Martin-Werksfahrer Nicki Thiim, Marco Sörensen und Mattia Drudi - die im vergangenen Sommer den Erfolg in den Ardennen einfahren konnten - kehren auch in diesem Jahr in das belgische Team zurück. Die drei Piloten teilen sich dabei erneut das Pro-Fahrzeug des Teams.

Jamie Day, der im vergangenen Jahr die AMR Driver Academy gewann, wird erstmals in der GT World Challenge Europe antreten. Das Silver Cup-Fahrzeug der belgischen Mannschaft teilt sich der Brite mit den beiden Belgiern Kobe Pauwels und Matisse Lismont.

Im Bronze Cup-Boliden des Teams wird Jessica Hawkins an den Start gehen, ihre Teamkollegen werden zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt. Die Botschafterin des Aston Martin Aramco Formel 1-Teams steigt aus der British GT in die europäische Top-GT-Serie auf.

«Ich freue mich sehr, dieses Jahr mit Comtoyou Racing mein Debüt in der GT World Challenge Europe zu geben. Da ich bereits Erfahrung mit dem Aston Martin Vantage GT3 aus meiner Zeit in der British GT habe und mit einem etablierten Team wie Comtoyou zusammenarbeite, hoffe ich, dass mir das den Einstieg in die Saison erleichtern wird. Ich möchte Arm und Valvoline für ihre Unterstützung danken, die mir den Aufstieg in die GTWC Europe ermöglicht hat. Dies ist ein hervorragender nächster Schritt in meiner Rennfahrerkarriere und wird mir letztendlich die Möglichkeit geben, auf meinen ultimativen Traum hinzuarbeiten, nämlich an den 24 Stunden von Le Mans teilzunehmen. Ich freue mich darauf, an den Start zu gehen und auf einigen neuen und bekannten Rennstrecken zu fahren», freut sich Hawkins.

Das komplette Sprint Cup-Aufgebot wird das belgische Team zu einem späteren Zeitpunkt bestätigen. Doch es steht bereits fest, dass die beiden Brasilianer Ricardo Baptista und Rafael Suzuki für das Team starten werden.