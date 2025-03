Mit Ricardo Feller: Lionspeed GP bestätigt Aufgebot

Neben seinem DTM-Programm wird Ricardo Feller auch im GT World Challenge Europe Endurance Cup starten. Der Schweizer geht in einem Porsche 911 GT3 R von Lionspeed GP aus Deutschland an den Start.

Lionspeed GP startet in diesem Jahr in seine zweite Saison im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Der Rennstall aus Bad Homburg bringt erneut einen Porsche 911 GT3 R in der größten und wichtigsten GT-Meisterschaft der Welt an den Start. Der Bolide wird, wie im Vorjahr, im Bronze Cup starten.

Neben Teameigner Patrick Kolb werden Gentlemanpilot Gabriel Rindone und der frischernannte Porsche-Vertragsfahrer Ricardo Feller in den Endurance Cup-Rennen an den Start gehen.

Mit nur 24 Jahren hat sich Feller schnell zu einem der höchstbewerteten und am meisten ausgezeichneten GT3-Fahrer entwickelt, die derzeit aktiv sind. Während seiner Zeit als Audi Sport-Werksfahrer gewann er letztes Jahr das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, ein Rennen, bei dem Lionspeed den SP9 Pro-Am-Sieg errang. Er errang auch zwei DTM-Laufsiege, gewann 2023 den Titel im GT World Challenge Europe Sprint Cup und hat im vergangenen Jahr um den Titel im GT World Challenge Europe Endurance Cup gekämpft. Zu seinem Lebenslauf gehören auch der ADAC GT Masters-Titel 2021. Im selben Jahr gewann er den Silver Cup-Titel in der GT World Challenge Europe.

Nachdem er Audi verlassen hatte, unterschrieb Feller bei Porsche, um Vertragsfahrer bei der legendären Marke zu werden, und wird für den gesamten, fünf Rennen umfassenden Endurance Cup bei Lionspeed dabei sein. Mit seiner Schnelligkeit, Erfahrung und nachgewiesenen Erfolgsbilanz verspricht der Schweizer Rennfahrer eine wertvolle Ergänzung für das Team zu sein.

Das Lionspeed GP-Programm ist damit Fellers zweite Programmbekanntgabe am heutigen Freitag, denn der Schweizer wird auch weiterhin in der DTM starten. Mit Freigabe von Porsche wird er einen Land-Motorsport Audi pilotieren.

«Ich freue mich auf mein erstes Programm mit Porsche in diesem Jahr mit Lionspeed beim GT World Challenge Europe Endurance Cup, bei dem ich mir das Auto mit Patrick und Gabriel im Bronze Cup teile“, so Feller. «Ich denke, wir werden eine tolle Atmosphäre im Team haben und hoffentlich eine gute Zeit auf und neben der Strecke. Ich bin Lionspeed sehr dankbar, dass sie mich dabei haben. Es ist mein erstes Mal beim Bronze Cup, also ist es sicherlich eine neue Herausforderung für mich, aber es ist perfekt für mich, um meine Erfahrung mit dem Porsche 911 GT3 R zu erweitern. Hoffentlich haben wir eine großartige Saison.»

Sein Beifahrer mit Bronze-Einstufung, Rindone, ist Lionspeed indes nicht fremd, da er letztes Jahr beim Saisonabschluss, den 12 Stunden von Abu Dhabi, mit dem Team debütierte. Seitdem hat er erfolgreich an der Asian Le Mans Series teilgenommen und sich zwei Podiumsplätze in der hart umkämpften GT-Klasse gesichert. Im vergangenen Jahr trat der 52-Jährige in der Bronze-Cup-Klasse der GT World Challenge Europe gegen Lionspeed an und erreichte beim zermürbenden CrowdStrike 24 Hours of Spa einen Podiumsplatz.

«Endlich beginnt die lang erwartete GT World Challenge-Saison, diesmal in einem Porsche, zurück zu den Wurzeln, mit Lionspeed und einigen großartigen Menschen, nicht zu vergessen Ricardo und Patrick, die für pure Geschwindigkeit und Erfahrung sorgen werden! Ich kann es kaum erwarten, dass es losgeht und wir zeigen können, wozu wir fähig sind!», so Gabriel Rindone vor seiner Debütsaison mit Lionspeed.

Zusätzlich zu dem Programm im Endurance Cup wird Lionspeed sein Engagement in der GT World Challenge Europe erweitern, indem es zum ersten Mal am Sprint Cup teilnimmt. Die Aufstellung für die zwei Porsche 911 GT3 R werden in Kürze bekanntgegeben.