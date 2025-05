Audi und Sainteloc Racing bestimmen 24h Spa Testtag

Der erste Testtag für die 24h Spa wurde von Audi und Sainteloc Racing bestimmt. Das französische Audi-Team fuhr in beiden Sitzungen am Dienstag die Bestzeit. DTM-Pilot Gilles Magnus fuhr die Tagesbestzeit.

Saintéloc Racing führte den ersten Tag des Prologs zum CrowdStrike 24 Hours of Spa 2025 an und belegte sowohl in der Vormittags- als auch in der Nachmittagssitzung in Spa-Francorchamps den ersten Platz. Die Teilnehmer der 77. Ausgabe dieses Sommers konnten acht Stunden lang auf der 7,004 km langen Strecke fahren und dank der warmen und sonnigen Bedingungen wichtige Daten sammeln.

Die Vormittagssitzung dauerte von 9:00 Uhr bis Mittag und wurde vom Sieger des Rennens 2017, Saintéloc, mit seinem Audi #25 angeführt. Der belgische Spitzenfahrer Gilles Magnus fuhr mit 2:16,223 Minuten eine Zeit, die das französische Team 0,006 Sekunden vor dem McLaren #58 von Dean MacDonald (Garage 59) brachte. Der dritte Platz ging an den McLaren #188 mit CrowdStrike-Debütant Tom Fleming, der 0,084 Sekunden hinter Magnus lag.

Verstappen.com Racing belegte mit seinem Aston Martin den vierten Platz, gefolgt vom Mercedes-AMG mit der Startnummer 57 von Winward Racing. BMW und Lamborghini schafften es dank Rowe Racing und Grasser Racing ebenfalls unter die Top 10.

Nach der Mittagspause stand noch mehr Zeit zur Verfügung, denn die Autos waren von 13:00 bis 18:00 Uhr auf der Strecke. Saintéloc lag erneut an der Spitze, diesmal mit seinem Audi mit der Startnummer 26. Wyatt Brichcek fuhr mit einer Zeit von 2:16,331 Minuten die Bestzeit und bereitete sich damit auf sein Debüt bei den 24 Stunden vor.

Der deutlich erfahrenere Fabian Schiller wurde Zweiter im Mercedes-AMG Team GetSpeed mit der Startnummer 17, gefolgt von einem weiteren Fahrer, der 2025 sein Debüt geben wird, Mikey Porter im Optimum Motorsport McLaren mit der Startnummer 5.

Am Dienstag wurde auch die vollständige Teilnehmerliste für das 77. CrowdStrike 24 Hours of Spa der Öffentlichkeit vorgestellt. Ein Feld von 76 Fahrzeugen wird das Rennen über 24 Stunden bestreiten und damit einen neuen Rekord für die GT-Ära aufstellen.

Das Teilnehmerfeld umfasst alle zehn Hersteller, die Vollzeit im GT World Challenge Endurance Cup antreten, angeführt von Mercedes-AMG mit zwölf Fahrzeugen. BMW und Porsche folgen dicht dahinter mit jeweils elf Fahrzeugen, während Ferrari mit zehn Fahrzeugen vertreten ist. Mehrere Fahrzeuge von Aston Martin, McLaren, Audi, Lamborghini, Corvette und Ford vervollständigen diese Rekordstartaufstellung.

Am ersten Tag gab es einige Unterbrechungen durch rote Flaggen, darunter die Mercedes-AMG mit der Startnummer 8, der Audi mit der Startnummer 66, der Porsche mit der Startnummer 911 und der BMW mit der Startnummer 35. Letzterer erlitt nach einem Unfall am Raidillon während der Nachmittagssitzung erhebliche Schäden.

Beim Prolog sind die meisten, aber nicht alle Anwärter auf den Sieg bei der Ausgabe 2025 am Start. Insgesamt 69 Fahrzeuge erzielten in der Vormittagssitzung eine repräsentative Zeit, 70 weitere folgten am Nachmittag. Der zweite Testtag ist für Mittwoch geplant, der Zeitplan bleibt unverändert.