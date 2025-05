Ferrari-Routinier Andrea Bertolini beendet Karriere

Mit dem Rennen des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza beendet Andrea Bertolini seine Karriere. Der Italiener wurde 2010 FIA GT1-Weltmeister und gewann 2015 den GTE Am-Titel in der FIA WEC.

Das Heimspiel in Monza wird der Schlusspunkt der Karriere! Nach dem Rennen des GT World Challenge Europe Endurance Cup in Monza beendet Andrea Bertolini seine Karriere. Gemeinsam mit Louis Machiels und Jef Machiels wird Bertolini auf der norditalienischen Strecke einen Ferrari 296 GT3 von AF Corse steuern.

Dass das Rennen im königlichen Park von Monza das Karriereende des 51-jährigen Bertolini sein wird, gab Ferrari vor dem Rennen bekannt.

Die Zusammenarbeit mit der legendären italienischen Marke begann der Routinier im Alter von 19 Jahren, als er als Testfahrer der Straßenfahrzeuge bei Ferrari begann. Er begann seine Karriere im Automobilrennsport 2001 in der FIA GT-Meisterschaft, nachdem er aus dem Kartsport aufgestiegen war.

Nachdem er 2002 und 2003 zwei Jahre lang für JMB Racing einen Ferrari 360 Modena gefahren war, wechselte er 2004 zur Schwestermarke Maserati, um den MC12 GT1 zu entwickeln, und übernahm gleichzeitig eine Rolle als offizieller Testfahrer der Scuderia Ferrari.

Bertolini gewann 2006, 2008 und 2009 zusammen mit Michael Bartels im Vitaphone Racing Team den FIA GT-Titel und 2010 mit demselben Team die erste FIA GT1-Weltmeisterschaft. Außerdem gewann er 2006 und 2008 mit Vitaphone das 24-Stunden-Rennen von Spa. Nach Maseratis Ausstieg aus der FIA GT1 konzentrierte sich Bertolini auf die Superstars Series, wo er am Steuer eines Quattroporte 2011 den internationalen Titel gewann, bevor er 2012 zu Ferrari zurückkehrte, um an der FIA WEC teilzunehmen.

Ein weiterer Weltmeistertitel folgte 2015, als er zusammen mit dem russischen Duo Viktor Shaytar und Aleksey Basov in einem Ferrari 458 Italia GT2 von SMP Racing den GTE-Am-Titel gewann und dabei auch in seiner Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans siegen konnte. Zuvor hatte er im Vorjahr mit demselben Team den Titel in der European Le Mans Series und 2013 mit AF Corse den Titel in der Asian Le Mans Series gewonnen.

In den letzten Jahren konzentrierte sich Bertolini hauptsächlich auf die GT World Challenge Europe, wo er 2019 zusammen mit Louis Machiels den Gesamttitel im Pro-Am Cup und 2022 mit Machiels und Stefano Costantini den Titel in derselben Klasse im Endurance Cup einfahren konnte.