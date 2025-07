UNX Racing: Neues Porsche-Team mit großen Plänen

Mit UNX Racing debütiert beim GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano ein neues Porsche-Team, welches mit großen Plänen antritt. Für 2026 sind zwei Porsche und ein reines Damenfahrzeug vom Team geplant.

Nach einem großartigen Sieg in der Pro-Am-Klasse beim 24-Stunden-Rennen von Spa in einem Porsche unter der Flagge von AV Racing by Car Collection werden Fabian Duffieux und Mathieu Detry ihr Programm in der diesjährigen Saison der GT World Challenge Europe fortsetzen, parallel zu ihrem GT4 European Series-Programm mit AV Racing.

Die Teilnehmerliste für das Rennen in Misano umfasst einen Porsche 911 GT3 R in der Bronze Cup mit UNX Racing für die beiden belgischen Fahrer, die in den Vereinigten Arabischen Emiraten beheimatet sind. Car Collection Motorsport übergibt die technische Unterstützung sowohl im Sprint Cup als auch im Endurance Cup an Dinamic GT.

«Wir werden die GT World Challenge Europe-Saison in der GT3-Klasse beenden», sagte Fabian Duffieux gegenüber den französischen Kollegen von Endurance-Info. «Mathieu und ich werden in Misano und Valencia im Sprint antreten, und Marta Garcia wird uns auf dem Nürburgring und in Barcelona verstärken.»

Der Name UNX Racing stammt von einem neuen Krypto-Börsenunternehmen, das Frauen im Motorsport fördern möchte, weshalb Marta Garcia bei den Endurance Cup-Rennen zum Team stößt.

UNX Racing will es dabei nicht belassen: Für 2026 ist ein komplettes GT World Challenge Europe-Programm mit zwei Porsche 911 GT3 R geplant. In einem der beiden Autos soll eine rein weibliche Besatzung an den Start gehen. Mathieu Detry und Fabian Duffieux werden sich 2026 das Steuer eines Porsche teilen, mit dem Ziel, einen offiziellen Porsche-Fahrer an ihrer Seite zu haben.

Derzeit laufen Gespräche über eine Teilnahme an der Asian Le Mans Series und den 24 Stunden von Dubai im kommenden Januar. Letztendlich hat UNX Racing die 24 Stunden von Le Mans fest im Visier.

Die Zusammenarbeit mit Dinamic GT wird bis zum Ende der Saison fortgesetzt. Für 2026 ist noch alles offen. «Es ist noch zu früh, um über die Teamstruktur für 2026 zu sprechen», erklärt Fabian Duffieux. Es werden mehrere Optionen in Betracht gezogen, entweder eine Zusammenarbeit mit einem bestehenden Team oder ein 100 %iges UNX Racing Team. «Was wir bestätigen können, ist, dass Mathieu und ich in der nächsten Saison nicht in der GT4 fahren werden.» Die Zusammenarbeit mit AV Racing wird in der diesjährigen Saison in der GT4 European Series fortgesetzt.

Für Ajith Kumar, der zusammen mit den beiden belgischen Fahrern Teil des GT-Abenteuers ist, ist ein Wechsel in die GT3 geplant. Der tamilische Schauspieler testete Ende Mai einen Porsche 911 GT3 R, kürzlich folgte ein Mercedes-AMG GT3. Duffieux/Detry wollen 2026 gemeinsam mit ihm in der Creventic-Serie weiterfahren.