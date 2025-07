Zahlreiche Strafen nach erstem Misano-Rennen

Nach dem ersten Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Misano gibt es zahlreiche Zeitstrafen nach Vergehen gegen die Full Course Yellow-Vergehen. Valentino Rossi und Raffaele Marciello behalten Sieg.

Im Anschluss an das erste GT World Challenge Europe Sprint Cup-Rennen in Misano gab es gleich neun Zeitstrafen aufgrund von Vergehen gegen die Full Course Yellow-Regularien. Das bestplatzierte betroffene Fahrzeug war der Rutronik Racing Porsche von Sven Müller und Patric Niederhauser, die das Rennen ursprünglich auf der fünften Position beendeten.

Neben dem Porsche ebenfalls betroffen sind der Emil Frey Racing Ferrari #14, Comtoyou Racing Aston Martin #21, Garage 59 McLaren #58, Grasser Racing Team Lamborghini #63, Haupt Racing Team Ford #64, Lionspeed GP Porsche #80, Ziggo Sport Tempesta Racing Ferrari #93 und der Paradine Competition BMW #991.

Die Fahrzeuge überschritten die erlaubte Geschwindigkeit von 80 km/h in der Neutralisierung. Alle Fahrzeuge erhielten im Nachgang je 10-Sekunden-Zeitstrafen.

Weitere 10-Sekunden-Zeitstrafen erhielten nach dem Rennen beide CSA Racing McLaren. Beide Fahrzeuge des französischen Teams überholten unter Safety Car-Bedingungen Konkurrenten.

Und auch der Silver Cup Lamborghini vom Grasser Racing Team erhielt eine 10-Sekunden-Zeitstrafe, da das Fahrzeug über die Distanz von elf Garagen in die Working Lane rollte.

Für die Kollision nach dem Start wurde dem AlManar Racing by WRT BMW von Jens Klingmann und Al Faisal Al Zubair die Schuld gegeben. Klingmann fuhr den Start. Das Fahrzeug wird um zehn Positionen in der Startaufstellung zurückgestellt und Klingmann erhält einen Behaviour Warning Point.

Ergebnis nach Strafen (Top 10):

1. Valentino Rossi/Raffaele Marciello – WRT – BMW M4 GT3

2. Alessio Rovera/Vincent Abril – AF Corse – Ferrari 296 GT3

3. Charles Weerts/Kelvin van der Linde – WRT – BMW M4 GT3

4. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3

5. Benjamin Goethe/Marvin Kirchhöfer – Garage 59 – McLaren 720S GT3

6. Alex Arkin Aka/Ezequiel Perez Companc – Attempto Racing – Audi R8 LMS GT3

7. Patric Niederhauser/Sven Müller – Rutronik Racing – Porsche 911 GT3 R

8. Konsta Lappalainen/Ben Green – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3

9. Jordan Pepper/Luca Engstler – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3

10. Louis Prette/Thomas Fleming – Garage 59 – McLaren 720S GT3