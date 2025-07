Valentino Rossi über seinen dritten Sieg in Misano

Nach 2023 und 2024 konnte Valentino Rossi am vergangenen Wochenende seinen dritten Sieg beim GT World Challenge Europe Sprint Cup auf seiner Heimstrecke in Misano einfahren. «Il Dottore» fasst das Wochenende zusammen.

Es war ein großer Jubel in Misano am Samstagabend. Gemeinsam mit seinem Partner Raffaele Marciello gewann Valentino Rossi den Samstagslauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup auf seiner Heimstrecke an der Adriaküste. Nach den Siegen 2023 und 2024 war es sein dritter Triumph in Folge auf dem italienischen Kurs und Rossi beweist eindrucksvoll, dass er als Topfahrer in der Welt des GT-Sports angekommen ist.

Bereits im Qualifying fuhr der neunmalige Motorradweltmeister auf den dritten Startplatz für den Samstagslauf und zeigte im Rennen eine gute und fehlerfreie Leistung. Nach einem guten Boxenstopp und einem spektakulären Überholmanöver von Raffaele Marciello in der ultraschnellen Curvone triumphierte schlussendlich der BMW mit der Startnummer #46 erneut in Misano.

Auch am Sonntag war die Ausgangslage mit dem zweiten Startplatz von Marciello gut. Doch nach einem Fehler in der Boxengasse vom unter Schweizer Flagge startenden Italiener Marciello musste Rossi eine Durchfahrtsstrafe absolvieren und beendete das Rennen abgeschlagen auf dem 21. Platz.

«Es war ein sehr gutes Wochenende. Wir haben ein Rennen gewonnen, und einen Sieg auf dem Konto zu haben, verändert eine gesamte Saison. Ich habe es sehr genossen, denn wir waren von Beginn an konkurrenzfähig. Ich bin gut gefahren und habe mich im Verlauf des Wochenendes gesteigert. Mit Raffaele zu fahren, ist ein Vergnügen. Er hat einen fantastischen Job gemacht. Das Auto war auch sehr stark. Dass wir am Sonntag die Strafe erhalten haben, ist sehr schade. So ein kleiner Fehler, und dann ist nach der Durchfahrtsstrafe das gesamte Rennen gelaufen. Aber so ist es nun einmal. Ein weiteres Podium wäre schön gewesen, und vielleicht hätten wir sogar noch um den zweiten Sieg des Wochenendes kämpfen können», so Publikumsliebling Rossi über das Rennwochenende.

Raffaele Marciello fügt hinzu: «Insgesamt war es ein sehr gutes Wochenende. Der Sieg am Samstag – und das gemeinsam mit Valentino vor den fantastischen italienischen Fans – war einfach großartig. Leider habe ich am Sonntag beim Einfahren in die Boxengasse einen kleinen Fehler gemacht, wofür wir eine Strafe bekommen haben. Das ist schade, denn nach dem Sieg im ersten Rennen wäre ein weiteres Podium ein perfekter Abschluss gewesen.»

«Es ist das dritte Jahr in Folge, in dem Valentino bei seinem Heimevent triumphiert. Damit beweist er einmal mehr, zu was für einem großartigen Racer er auch auf vier Rädern geworden ist», freut sich Andreas Roos, Leiter BMW M Motorsport. WRT-Teamchef Vinvent Vosse freut sich ebenfalls: «Gratulation an Valentino und Raffaele zu Platz eins am Samstag. Ein weiterer Sieg für das Team in Misano. Das baut unseren Rekord hier weiter aus.»