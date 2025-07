Comeback: Corvette kehrt auf dem Nürburgring zurück

Nach der GT World Challenge Europe Sprint Cup-Veranstaltung in Misano wird die Steller Motorsport Corvette auch in Magny-Cours zurückgezogen. Das Team kündigt Rückkehr auf dem Nürburgring an.

Kurz vor dem Gastspiel des GT World Challenge Europe Sprint Cup vor zwei Wochen in Misano wurde die Steller Motorsport Corvette Z06 GT3.R von Matisse Lismont und Jesse Salmenautio zurückgezogen und auch beim vierten Sprint Cup-Wochenende in Magny-Cours fehlt der US-Sportwagen im Teilnehmerfeld der hochkarätigen GT3-Rennserie.

Vor der Veranstaltung an der Adriaküste gab das Team an, dass Vertragsprobleme mit dem Belgier Lismont der Grund sind, warum das Auto nicht an den Start gehen wird.

«Ich habe die Saison mit Steller Motorsport begonnen und auf dem Circuit Paul Ricard am Steuer der Corvette - ein Auto, das ganz oben auf meiner Liste steht - einen Podiumsplatz erreicht», erklärt Matisse Lismont in einem Statement auf Social Media. «Leider verlief die Zusammenarbeit mit Steller Motorsport nicht wie erhofft, was unter anderem auf die häufigen Wechsel der Teamkollegen zurückzuführen ist. Deshalb haben wir uns entschieden, getrennte Wege zu gehen.»

«Entgegen anderen Aussagen, die dem Team bekannt sind, gab es in dieser Situation keine „Gegenseitigkeit“, da Matisse lediglich als einer der Fahrer für die Saison unter Vertrag stand. Bedauerlicherweise hat Matisse beschlossen, den für die Saison geltenden Vertrag zu kündigen», so der britische Rennstall in einer Mitteilung.

Zudem teilte die Mannschaft mit, dass es eine formelle Aufforderung zur vollständigen Zahlung an Lismont gestellt hat. Außerdem teilte die Corvette-Mannschaft mit, dass rechtliche Schritte gegen den belgischen Piloten gestellt wurden und daher keine weitere Äußerungen zu dem Fall getätigt werden.

Nun meldete sich der Rennstall wieder zu Wort und teilte mit, dass die Corvette Ende August beim GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Nürburgring starten wird. Fahrer wurden noch nicht genannt. Vor den 24h Spa teilte Steller Motorsport mit, dass neben Matisse Lismont der Brite Lorcan Hanafin und Daniel Ali aus Kanada den Wagen bei den verbleibenden Langstreckenrennen steuern werden, doch wer anstelle von Lismont an den Start gehen wird und ob Ali und Hanafin wirklich an den Start gehen werden, wird sich in den kommenden Wochen zeigen.