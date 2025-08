Lamborghini-Bestzeit im engen ersten Training

Lamborghini-Bestzeit in Frankreich

Das erste Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours endet mit einer Bestzeit von Jordan Pepper im Grasser Racing Team Lamborghini. Enge Abstände im gesamten Feld von 40 GT3-Autos.

Lamborghini-Bestzeit im ersten Training des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Magny-Cours. Jordan Pepper fuhr im Grasser Racing Team-Fahrzeug die schnellste Runde. Der Südafrikaner, der am gestrigen Donnerstag seinen 29. Geburtstag feierte, umrundete den Kurs in 1:37.192 Minuten.

Rang zwei sicherte sich Ricardo Feller im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R. Der Schweizer hatte am Ende der Sitzung 0,037 Sekunden Rückstand auf den Lamborghini-Werksfahrer.

Auch den dritten Rang belegte ein Porsche 911 GT3 R - Sven Müller fuhr im Rutronik Racing-Fahrzeug, welches er sich mit Patric Niederhauser teilt, eine Rundenzeit von 1:37.249 Minuten.

Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Magny-Cours Training (Top 10):

1. Luca Engstler/Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

2. Ricardo Feller/Gabriel Rindono - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R

3. Patric Niederhauser/Sven Müller - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

4. Maxime Martin/Luca Stolz - Boutsen VDS - Mercedes-AMG GT3

5. Chris Lulham/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

6. Thomas Neubauer/Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3

7. Ivan Klymenko/Lorens Lecertua - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3

8. Lucas Auer/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

9. Arthur Rougier/Isaac Tutumlu Lopez - CSA Racing - McLaren 720S GT3

10. Bijoy Garg/Ricky Collard - Barwell Motorsport - Lamborghini Huracán GT3