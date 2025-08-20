Corvette kehrt auf dem Nürburgring in GT World zurück

Steller Motorsport kehrt mit der Corvette Z06 GT3.R in die GT World Challenge Europe zurück. US-Amerikaner Alec Udell, der im Vorjahr in der GT World Challenge America einen Rekord aufstellte, Pilot.

Steller Motorsport hat bekanntgegeben, dass Alec Udell für das bevorstehende 3-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring, dem vierten Rennwochenende des GT World Challenge Europe Endurance Cup, zum Team stoßen wird.

Udell wird an der Seite von Lorcan Hanafin und Daniel Ali in der Corvette des Teams fahren und ist mit der Z06 GT3.R bestens vertraut. Der Texaner stellte 2024 einen neuen Rekord in der Pro-Klasse der GT World Challenge America auf, als er mit dem Corvette für DXDT Racing acht Siege in Folge einfuhr und damit den zweiten Platz in der Meisterschaft belegte. Auch 2025 bleibt er bei DXDT Racing und nimmt mit einer Z06 GT3.R an der IMSA WeatherTech SportsCar Championship teil.

Neben seiner Erfahrung mit Corvette sind Udells Schnelligkeit und Talent unbestritten. Er hat drei Titel gewonnen, darunter den Silver Cup der GT4 European Series 2019.

Alec Udell sagte vor seinem Debüt bei Steller Motorsport: «Ich freue mich sehr, beim GT World Challenge Europe auf dem Nürburgring zum Steller Motorsport Team zu stoßen. Das Team kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken, und ich werde hart daran arbeiten, die positiven Ergebnisse, die sie in dieser Saison mit dem Z06 GT3.R bereits erzielt haben, weiter auszubauen. Die Corvette-Ingenieure haben mir erzählt, wie schnell das Team sich mit der Plattform vertraut gemacht hat, und ich weiß, wie fähig Lorcan und Daniel am Steuer sind. Ich kann es kaum erwarten, mit einem großartigen Auto und einem großartigen Team an den Nürburgring zurückzukehren.»

Teammanager Max Daymond: «Wir freuen uns sehr, Alec bei Steller willkommen zu heißen, und sind überzeugt, dass er eine hervorragende Bereicherung für das Team sein wird. Sein Lebenslauf spricht für sich: Er ist ein bewährter Fahrer mit Erfahrung in Rennen und Meisterschaften und bringt außerdem umfangreiche Corvette-Erfahrung mit, die von unschätzbarem Wert sein wird. Als Team haben wir meiner Meinung nach in diesem Jahr gute Arbeit geleistet, um das Auto kennenzulernen, und obwohl es immer Herausforderungen geben wird, haben wir unser Potenzial gezeigt. Mit Alec an Bord sind wir zuversichtlich, dass wir dieses Potenzial auf dem Nürburgring weiter ausschöpfen können.»

Die Sprint Cup-Rennen in Misano und Magny-Cours musste das britische Corvette-Team zuletzt auslassen. Grund dafür sind Vertragsstreitigkeiten mit dem Belgier Matisse Lismont, der das Team kurz vor dem Rennen an der Adriaküste verließ.