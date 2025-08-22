Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Amerikanisches Porsche-Topteam am Nürburgring

Von Jonas Plümer
Wright Motorsports startet auf dem Nürburgring
© SRO

Wright Motorsports startet auf dem Nürburgring

Das IMSA WeatherTech SportsCar Championship-Topteam Wright Motorsports startet kommende Woche beim GT World Challenge Europe Endurance Cup kommende Woche auf dem Nürburgring.
Das aus der IMSA WeatherTech SportsCar Championship bekannte Team Wright Motorsports wird beim GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Nürburgring starten. Der amerikanische Rennstall wird mit einem Porsche 911 GT3 R an den Start gehen.

Adam Adelson, Elliott Skeer und der Australier Thomas Sargent werden den grünen Porsche steuern. Der Wagen mit der Startnummer #120 wird im Gold Cup an den Start gehen.

Bei den 24h Spa im Juni debütierte der Rennstall bei den 24h Spa in der hochkarätigen SRO-Meisterschaft. Das Fahrertrio, welches auch am Nürburgring starten wird, zeigte beim Langstreckenklassiker in den Ardennen den vierten Platz im Gold Cup und den 16. Rang in der Gesamtwertung.

Insgesamt 61 Fahrzeuge stehen auf der vorläufigen Nennliste für das einzige Deutschland-Gastspiel der weltweit stärksten GT-Rennserie.

