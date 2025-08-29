Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: McLaren bekommt neuen Namen

Weiterer Fahrerwechsel aus gesundheitlichen Gründen

Von Jonas Plümer
Fahrerwechsel für Ziggo Sport Tempesta
© SRO

Ziggo Sport Tempesta-Pilot Christopher Froggatt wird aus gesundheitlichen Gründen nicht beim GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Nürburgring starten. Sohn von Formel 1-Legende ersetzt ihn.
Kurzfristiger Fahrerwechsel bei Ziggo Sport Tempesta für das Rennwochenende des GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Nürburgring. Aus gesundheitlichen Gründen wird Christopher Froggatt nicht an den Start gehen. Der Brite wurde von den Ärzten als unfit erklärt.

Stattdessen wird Lorenzo Patrese, der Sohn von Formel 1-Legende Ricardo Patrese, den Ferrari des Teams steuern. Patrese wird mit Marco Pulcini und Eddie Cheever im Bronze Cup der internationalen GT3-Serie an den Start gehen. Bereits bei den 24h Spa fuhr der Italiener als vierter Fahrer für das Team.

Tempesta erlebt bislang eine schwierige Saison im GT World Challenge Europe Endurance Cup und holte die einzigen Punkte in diesem Jahr bei den 24h Spa. Im Bronze Cup liegt das Team derzeit auf dem 20. Meisterschaftsrang.

Bereits zuvor gab es bei Nordique Racing einen Fahrerwechsel aus gesundheitlichen Gründen.

6.95 02071959 C2908054512 | 4