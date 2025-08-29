Adam Christodoulou ersetzt verletzten Kazuto Kotaka

Toyota-Werksfahrer Kazuto Kotaka wird aufgrund einer Verletzung nicht beim GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Nürburgring starten. Adam Christodoulou ersetzt ihn im Nordique Racing Mercedes.

Kurzfristige Fahrerumbesetzung bei Nordique Racing vor dem GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Nürburgring. Der japanische Toyota-Werksfahrer Kazuto Kotaka wird aufgrund einer Verletzung nicht beim Heimspiel des Teams an den Start gehen können.

Adam Christodoulou, ein ausgewiesener Mercedes-AMG-Experte, wird anstelle des Japaners mit dem schwarzen Mercedes-AMG GT3 auf dem Nürburgring antreten. Gemeinsam mit Edoardo Liberati und Yuichi Nakayama wird Christodoulou das Fahrzeug von Nordique Racing pilotieren.

Durch den Fahrerwechsel wird das Fahrzeug auf dem Traditionskurs in der Eifel in der Pro-Klasse starten.

Christodoulou wird dabei nach mehr als einem Jahr sein Comeback im GT World Challenge Europe Endurance Cup geben. Sein letzter Start in der hochkarätigen SRO-Meisterschaft war beim Saisonauftakt 2024 in Le Castellet, als er für Boutsen VDS antrat. Doch die Zusammenarbeit zwischen dem belgischen Team und dem britischen Routinier endete bereits nach nur einem Rennen.

Durch den Nichtstart am Nürburgring ist auch die GT World Challenge Europe-Saison von Kazuto Kotaka beendet. Aufgrund einer Terminüberschneidung mit der japanischen Super Formula wird der Toyota-Werksfahrer nicht beim Endurance Cup-Saisonfinale in Barcelona antreten können.