Formel 1: McLaren bekommt neuen Namen

Gewinnt Team von Max Verstappen vorzeitig Titel?

Von Jonas Plümer
Sichert sich Verstappen.com Racing vorzeitig am Nürburgring den Titel im Gold Cup des GT World Challenge Europe Endurance Cup?
© SRO

Der viermalige Formel 1-Weltmeister Max Verstappen startet in diesem Jahr mit einem eigenen separaten Team im GT World Challenge Europe Endurance Cup. Das Team kann am Nürburgring vorzeitig Meister werden.
Fallen am Nürburgring bereits die ersten Titelentscheidungen im GT World Challenge Europe Endurance Cup? Dabei könnte Verstappen.com Racing im Gold Cup einer der großen Gewinner sein und mit ihrem Aston Martin Vantage GT3 den Titel vor dem großen Finale in Barcelona sichern.

Mit einem Vorsprung von 25 Punkten im Gold Cup reisen DTM-Pilot Thierry Vermeulen, Chris Lulham und Harry King zum vierten Rennwochenende an den Nürburgring. Ihre engsten Verfolger sind Arthur Rougier, Simon Gachet und James Kell im CSA Racing McLaren 720S GT3.

Das Aston Martin-Duo muss dabei den Vorsprung in der Eifel um nur zwei Punkte ausbauen, damit Vermeulen, Lulham und King bereits vor dem spanischen Saisonfinale als Titelträger feststehen.

In Le Castellet und Monza belegte das Team von Max Verstappen jeweils den zweiten Platz im Gold Cup, ehe der Aston Martin die 24h Spa in der Klasse dominierte. Thierry Vermeulen, Chris Lulham und Harry King gewannen den Gold Cup nach 24 Stunden und erhielten auch nach sechs und zwölf Stunden die volle Punktzahl, womit das Team beim Langstreckenklassiker die volle Punktzahl abräumte.

Meisterschaftsstand GT World Challenge Europe Endurance Cup Gold Cup (Top 5):

1. Thierry Vermeulen/Chris Lulham/Harry King - Verstappen.com Racing - 91 Punkte
2. Arthur Rougier/Simon Gachet/James Kell - CSA Racing - 66 Punkte
3. Jens Klingmann/Al Faisal Al Zubair/Ben Tuck - AlManar Racing by WRT - 65 Punkte
4. Jim Pla - CSA Racing - 33 Punkte
5. Louis Prette/Adam Smalley/Dean MacDonald - Garage 59 - 31 Punkte

