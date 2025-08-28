BMW-Topteam WRT verpflichtet neuen Fahrer

WRT hat einen neuen Fahrer für die restliche Saison der GT World Challenge Europe verpflichtet. Der Belgier Matisse Lismont fährt die restliche GTWC-Saison im BMW M4 GT3 des Teams von Vincent Vosse.

Matisse Lismont ist zurück in der GT World Challenge Europe. Der belgische Youngster wird die verbleibenden drei Saisonläufe für WRT mit einem BMW M4 GT3 bestreiten.

Lismont begann die Saison am Steuer der Steller Motorsport Corvette, ehe er das Team vor dem Sprint Cup-Rennwochenende in Misano verließ, wodurch das Team an der Adriaküste und in Magny-Cours nicht an den Start gehen konnte.

Im WRT-Aufgebot ersetzt er Gustav Bergström, der zuletzt in Magny-Cours aus privaten Gründen vor dem zweiten Wertungslauf abreiste und auch an den verbleibenden Rennwochenenden nicht zum Einsatz kommen wird.

Der 20-jährige Belgier wird sich den BMW M4 des BMW-Topteams mit dem Stammpiloten Gilles Stadsbader teilen. Bei den Endurance Cup-Rennen auf dem Nürburgring und in Barcelona ergänzt der Franzose Etienne Cheli das Aufgebot.

Mit dem Einsatz am Nürburgring wird Matisse Lismont ein vollgepacktes Wochenende haben, denn parallel wird er mit einem Audi R8 LMS GT2 am 24h-Rennen in Zolder teilnehmen.