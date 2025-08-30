Tim Heinemann sorgt für Porsche-Bestzeit
Bestzeit für Tim Heinemann
Porsche-Bestzeit im Training des GT World Challenge Europe Endurance Cup auf dem Nürburgring. Tim Heinemann fuhr im Herberth Motorsport Porsche die schnellste Runde in der zweistündigen Sitzung. Der Porsche-Fahrer umrundete den Kurs in 1:55.249 Minuten.
Rang zwei geht an den AlManar Racing by WRT BMW M4 GT3 von Jens Klingmann, Ben Tuck und Al Faisal Al Zubair.
Komplettiert wurden die Top 3-Positionen vom Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 von Mikael Grenier, Maximilian Götz und Maxime Martin. Martin fuhr die schnellste Runde des Fahrzeugs.
Nach rund 50 Minuten rutschte Riccardo Cazzaniga im Tresor Attempto Racing Audi nach einem Fahrfehler in die Barriere der Ford-Kurve. Der Italiener konnte die Fahrt aber fortsetzen.
Rund drei Minuten vor Ende der Sitzung der Inder Sai Sanjay mit dem CSA Racing McLaren ebenfalls in der Ford-Kurve ein. Um den 720S GT3 zu bergen, wurde eine Full Course Yellow ausgerufen.
Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Nürburgring Training (Top 10):
1. Tim Heinemann/Rolf Ineichen/Joel Sturm - Herberth Motorsport - Porsche 911 GT3 R
2. Jens Klingmann/Ben Tuck/Al Faisal Al Zubair - AlManar Racing by WRT - BMW M4 GT3
3. Mikael Grenier/Maximilian Götz/Maxime Martin - Boutsen VDS - Mercedes-AMG GT3
4. Finn Wiebelhaus/Romain Andiolo/David Schumacher - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
5. Arjun Maini/Jann Mardenborough/Thomas Drouet - Haupt Racing Team - Ford Mustang GT3
6. Dan Harper/Sean Gelael/Darren Leung - Paradine Competition - BMW M4 GT3
7. Nicki Thiim/Marco Sörensen/Mattia Drudi - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3
8. David Perel/Rafael Duran/Fabrizio Crestani - Rinaldi Racing - Ferrari 296 GT3
9. Augusto Farfus/Jesse Krohn/Raffaele Marciello - ROWE Racing - BMW M4 GT3
10. Christian Krognes/David Pittard/Henrique Chaves - Walkenhorst Motorsport - Aston Martin Vantage GT3