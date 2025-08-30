Ferrari-Bestzeit im verkürzten Pre-Qualifying

Das Pre-Qualifying des GT World Challenge Europe Endurance Cup wurde aufgrund eines beschädigten Randsteins frühzeitig beendet. Ferrari-Bestzeit durch Antonio Fuoco im AF Corse 296 GT3.

Nach rund 22 Minuten wurde die Sitzung mit der Roten Flagge unterbrochen. Es gab Probleme mit einem Randstein, der repariert werden musste. Da sich der Schaden als größer erwies, wurde die Sitzung nicht mehr aufgenommen.

Die Bestzeit in der verkürzten Sitzung fuhr der AF Corse Ferrari 296 GT3 von Eliseo Donno, Antonio Fuoco und Arthur Leclerc. Antonio Fuoco umrundete den Kurs in 1:54.959 Minuten.

Rang zwei geht an den ROWE Racing BMW M4 GT3 von Augusto Farfus, Jesse Krohn und Raffaele Marciello. 0,149 Sekunden fehlten auf die Bestzeit.

Lucas Auer, Matteo Cairoli und Maro Engel komplettieren im WINWARD Racing Mercedes-AMG GT3 die Top 3-Positionen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Endurance Cup Nürburgring Pre-Qualifying (Top 10):

1. Eliseo Donno/Antonio Fuoco/Arthur Leclerc - AF Corse - Ferrari 296 GT3

2. Augusto Farfus/Jesse Krohn/Raffaele Marciello - ROWE Racing - BMW M4 GT3

3. Lucas Auer/Matteo Cairoli/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3

4. Jens Klingmann/Ben Tuck/Al Faisal Al Zubair – AlManar Racing by WRT – BMW M4 GT3

5. Ayhancan Güven/Laurin Heinrich/Klaus Bachler - Schumacher CLRT - Porsche 911 GT3 R

6. Richard Lietz/Alex Malykhin/Thomas Preining - Pure Rxcing - Porsche 911 GT3 R

7. Kobe Pauwels/Jamie Day/Nicolas Baert - Comtoyou Racing - Aston Martin Vantage GT3

8. Mirko Bortolotti/Luca Engstler/Jordan Pepper - Grasser Racing Team - Lamborghini Huracán GT3

9. Karol Basz/Anthony Bartone/Yannick Mettler - GetSpeed - Mercedes-AMG GT3

10. Tim Heinemann/Rolf Ineichen/Joel Sturm – Herberth Motorsport – Porsche 911 GT3 R