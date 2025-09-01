Drama um vorzeitigen Titelgewinn auf dem Nürburgring

Ursprünglich war das Verstappen.com Racing-Team nach dem GT World Challenge Europe Endurance Cup-Rennen vorzeitig Meister im Gold Cup. Doch eine nachträgliche Zeitstrafe stellte alles auf den Kopf.

Die Freude bei Verstappen.com Racing über den Klassensieg und den vorzeitigen Titelgewinn im Gold Cup des GT World Challenge Europe Endurance Cup war kurz. Denn im Nachgang an das Rennen auf dem Nürburgring erhielt das Aston Martin-Team eine 10-Sekunden-Zeitstrafe.

Im Rennen auf dem Nürburgring berührte Chris Lulham Joseph Loake im Garage 59 McLaren 720S GT3, wodurch der McLaren ins Kiesbett rutschte.

Für die Aktion bestraften die Stewards den Aston Martin im Nachgang an das Rennen mit der Zeitstrafe, wodurch das Aston Martin-Trio auf den dritten Rang im Gold Cup abrutschte.

Den Sieg in der Klasse erbt der AlManar Racing by WRT BMW M4 GT3 von Jens Klingmann, Ben Tuck und Al Faisal Al Zubair. Den zweiten Platz in der Kategorie belegt der CSA Racing McLaren 720S GT3 von Arthur Rougier, Simon Gachet und James Kell.

Da die beiden engsten Verfolger somit auf den Aston Martin Punkte aufholen konnten, bleibt die Titelvergabe bis zum Saisonfinale im Oktober in Barcelona offen. Ursprünglich konnten sich nach der Zieldurchfahrt bereits Harry King, Chris Lulham und Thierry Vermeulen über den vorzeitigen Titelgewinn jubeln.