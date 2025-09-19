Ferrari dominiert weiterhin am Freitag in Valencia
Erneute Bestzeit von Dennis Marschall
Ferrari dominiert das Pre-Qualifying des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Valencia. Wie im Training fuhr Dennis Marschall die Bestzeit im Kessel Racing Ferrari. Marschall umrundete die Strecke in 1:31.992 Minuten.
Alessio Rovera fuhr im AF Corse Ferrari die zweitschnellste Rundenzeit. 0,054 Sekunden fehlten dem Ferrari-Werksfahrer auf die Bestzeit.
Arthur Leclerc komplettiert in einem weiteren AF Corse Ferrari die Top 3-Positionen.
Ergebnis GT World Challenge Europe Valencia Pre-Qualifying (Top 10):
1. Dennis Marschall/Dustin Blattner – Kessel Racing – Ferrari 296 GT3
2. Alessio Rovera/Vincent Abril - AF Corse - Ferrari 296 GT3
3. Arthur Leclerc/Thomas Neubauer - AF Corse - Ferrari 296 GT3
4. Lucas Auer/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
5. Cesar Gazeau/Aurelien Panis – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3
6. Maxime Martin/Luca Stolz - Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3
7. Bastian Buus/Bashar Mardini - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R
8. Gilles Magnus/Paul Evrard - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3
9. Benjamin Goethe/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3
10. Patric Niederhauser/Sven Müller - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R