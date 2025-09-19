Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden

Ferrari dominiert weiterhin am Freitag in Valencia

Von Jonas Plümer
Erneute Bestzeit von Dennis Marschall
© SRO

Erneute Bestzeit von Dennis Marschall

Auch das Pre-Qualifying des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Valencia wird von Ferrari dominiert. Dennis Marschall fuhr erneut die Bestzeit. Drei Ferrari auf den ersten drei Positionen.
Ferrari dominiert das Pre-Qualifying des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Valencia. Wie im Training fuhr Dennis Marschall die Bestzeit im Kessel Racing Ferrari. Marschall umrundete die Strecke in 1:31.992 Minuten.

Alessio Rovera fuhr im AF Corse Ferrari die zweitschnellste Rundenzeit. 0,054 Sekunden fehlten dem Ferrari-Werksfahrer auf die Bestzeit.

Arthur Leclerc komplettiert in einem weiteren AF Corse Ferrari die Top 3-Positionen.

Ergebnis GT World Challenge Europe Valencia Pre-Qualifying (Top 10):

1. Dennis Marschall/Dustin Blattner – Kessel Racing – Ferrari 296 GT3
2. Alessio Rovera/Vincent Abril - AF Corse - Ferrari 296 GT3
3. Arthur Leclerc/Thomas Neubauer - AF Corse - Ferrari 296 GT3
4. Lucas Auer/Maro Engel - WINWARD Racing - Mercedes-AMG GT3
5. Cesar Gazeau/Aurelien Panis – Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3
6. Maxime Martin/Luca Stolz - Boutsen VDS – Mercedes-AMG GT3
7. Bastian Buus/Bashar Mardini - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R
8. Gilles Magnus/Paul Evrard - Sainteloc Racing - Audi R8 LMS GT3
9. Benjamin Goethe/Marvin Kirchhöfer - Garage 59 - McLaren 720S GT3
10. Patric Niederhauser/Sven Müller - Rutronik Racing - Porsche 911 GT3 R

