Dennis Marschall sorgt für Ferrari-Pole in Valencia
Dennis Marschall bleibt der Mann der Stunde in Valencia
Bronze Cup-Tabellenführer Dennis Marschall sicherte sich die Pole-Position für den ersten Lauf des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Valencia. Der Deutsche umrundete den Kurs in 1:30.883 Minuten.
Auf den zweiten Startplatz fuhr Bastian Buus im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R. Der Däne hatte bereits 0,263 Sekunden Rückstand auf den Polesetter im Ferrari.
Eddie Cheever komplettiert im Ziggo Sport Tempesta Racing Ferrari die Top 3-Positionen.
Tabellenführer Charles Weerts erlitt im Titelkampf einen enormen Rückschlag. Der WRT-Pilot qualifizierte sich nur auf dem 25. Startplatz. Und auch Patric Niederhauser qualifizierte sich nur auf dem 20. Startplatz.
Ergebnis GT World Challenge Europe Sprint Cup Valencia Qualifying 1 (Top 10):
1. Dennis Marschall/Dustin Blattner – Kessel Racing – Ferrari 296 GT3
2. Bastian Buus/Bashar Mardini - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R
3. Eddie Cheever/Marco Pulcini - Ziggo Sport Tempesta Racing - Ferrari 296 GT3
4. Alessio Rovera/Vincent Abril – AF Corse – Ferrari 296 GT3
5. Thomas Fleming/Louis Prette – Garage 59 – McLaren 720S GT3
6. Lucas Auer/Maro Engel – WINWARD Racing – Mercedes-AMG GT3
7. Luca Engstler/Jordan Pepper – Grasser Racing Team – Lamborghini Huracán GT3
8. Jake Dennis/Darren Leung - Paradine Competition - BMW M4 GT3
9. Ricardo Feller/Gabriel Rindone - Lionspeed GP - Porsche 911 GT3 R
10. Thierry Vermeulen/Chris Lulham – Emil Frey Racing – Ferrari 296 GT3