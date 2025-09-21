Ferrari-Titel: Emil Frey Racing gewinnt Gold Cup

Der Titel im Gold Cup des GT World Challenge Europe Sprint Cup geht an Emil Frey Racing! DTM-Pilot Thierry Vermeulen und Chris Lulham gewinnen im Ferrari 296 GT3 den Titel in der Klasse.

Mit einem Klassensieg fahren Thierry Vermeulen und Chris Lulham zum Titelgewinn im Gold Cup des GT World Challenge Europe Sprint Cup! Die beiden Emil Frey Racing-Piloten beendeten das zweite Rennen in Valencia auf dem neunten Platz in der Gesamtwertung.

Damit schlagen die beiden Ferrari-Piloten nach einem bitteren Samstag zurück. Vermeulen und Lulham gewannen zunächst auf überlegene Art und Weise den ersten Lauf, verloren ihn aber einige Stunden später mit einer nachträglichen Strafe.

Im Saisonverlauf gewannen die beiden Piloten viermal im Gold Cup des Sprint Cups. Zudem fuhren die beiden schnellen Förderfahrer von Max Verstappen fünf Pole-Positions in ihrer Klasse ein.