Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Formel 1: Esteban Ocon disqualifiziert

Ferrari-Titel: Emil Frey Racing gewinnt Gold Cup

Von Jonas Plümer
Titel für die beiden Verstappen.com Fahrer im Red Bull Ferrari
© SRO

Titel für die beiden Verstappen.com Fahrer im Red Bull Ferrari

Der Titel im Gold Cup des GT World Challenge Europe Sprint Cup geht an Emil Frey Racing! DTM-Pilot Thierry Vermeulen und Chris Lulham gewinnen im Ferrari 296 GT3 den Titel in der Klasse.
Jetzt für den Newsletter anmelden und alle Highlights zweimal wöchentlich direkt in den Posteingang erhalten!

Mit einem Klassensieg fahren Thierry Vermeulen und Chris Lulham zum Titelgewinn im Gold Cup des GT World Challenge Europe Sprint Cup! Die beiden Emil Frey Racing-Piloten beendeten das zweite Rennen in Valencia auf dem neunten Platz in der Gesamtwertung.

Damit schlagen die beiden Ferrari-Piloten nach einem bitteren Samstag zurück. Vermeulen und Lulham gewannen zunächst auf überlegene Art und Weise den ersten Lauf, verloren ihn aber einige Stunden später mit einer nachträglichen Strafe.

Im Saisonverlauf gewannen die beiden Piloten viermal im Gold Cup des Sprint Cups. Zudem fuhren die beiden schnellen Förderfahrer von Max Verstappen fünf Pole-Positions in ihrer Klasse ein.

Diesen Artikel teilen auf...

Mehr über...

Siehe auch

Videos

Thema der Woche

Marquez-Brüder: Barcelona-Sieg als Wendepunkt?

Von Michael Scott
Im MotoGP-Grand-Prix in Barcelona konnte Alex Marquez Bruder Marc überflügeln und einen Meilenstein erreichen. SPEEDWEEK.com-Kolumnist Michael Scott fragt sich, ob das ein Wendepunkt sein könnte.
» weiterlesen
 

TV-Programm

  • So. 21.09., 17:30, Motorvision TV
    IMSA Sportscar Championship
  • So. 21.09., 18:10, ServusTV
    Formel 1: Großer Preis von Aserbaidschan
  • So. 21.09., 19:00, ORF Sport+
    Motorsport: European Le Mans Series
  • So. 21.09., 19:13, ServusTV
    Servus Sport aktuell
  • So. 21.09., 19:15, Das Erste
    Sportschau
  • So. 21.09., 19:30, SPORT1+
    NASCAR Cup Series
  • So. 21.09., 21:15, Hamburg 1
    car port
  • So. 21.09., 23:35, Motorvision TV
    King of the Roads
  • Mo. 22.09., 00:00, ORF Sport+
    Motorsport: European Le Mans Series
  • Mo. 22.09., 00:05, Motorvision TV
    Motorradsport: FIM Superenduro World Championship
» zum TV-Programm
6.96 13091925 C2109054513 | 5