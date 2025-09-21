Ferrari-Drama: Emil Frey Racing verliert Sieg

Drama für Emil Frey Racing: Thierry Vermeulen und Chris Lulham verlieren den Sieg im ersten Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Valencia. Zahlreiche Strafen nach dem ersten Lauf.

Thierry Vermeulen und Chris Lulham verlieren den Sieg im ersten Rennen des GT World Challenge Europe Sprint Cup in Valencia! Ursprünglich gewann das Duo das Rennen auf überlegene Art und Weise.

Chris Lulham fuhr eine persönliche Bestzeit unter gelber Flagge, was verboten ist. Daher erhält der Ferrari 296 GT3 der beiden Verstappen.com-Boliden eine Zeitstrafe von 26 Sekunden, was einer Durchfahrtsstrafe entspricht.

Vermeulen und Lulham rutschen damit auf den vierten Platz zurück.

Und auch der zweite Emil Frey Racing Ferrari von Konsta Lappalainen und Ben Green bekam aufgrund desselben Vergehens ebenfalls eine 26-Sekunden-Zeitstrafe ausgesprochen.

Den Sieg erbt damit das Grasser Racing Team! Luca Engstler und Jordan Pepper werden als Sieger des ersten Rennens in Valencia gewertet.

Zwölf weitere Fahrzeuge erhielten die identische Strafe für das Vergehen unter gelber Flagge. Betroffen davon sind der Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 #9, der Comtoyou Racing Aston Martin #21, der Sainteloc Racing Audi #25, der Walkenhorst Motorsport Aston Martin #35, alle drei AF Corse Ferrari mit den Startnummern #50, #51 und #52, beide Rutronik Racing Porsche mit den Nummern #96 und #97, der CSA Racing McLaren #111, der AlManar Racing by WRT #777 sowie der Paradine Competition BMW #992.

Eine weitere 26-Sekunden-Zeitstrafe bekam der Walkenhorst Motorsport Aston Martin für die Kollision von Aston Martin-Werksfahrer Henrique Chaves mit Luca Stolz im Boutsen VDS Mercedes-AMG GT3 in der Schlussphase des Rennens ausgesprochen.

Zudem bekamen der Sainteloc Racing Audi #25 und der Imperiale Racing Lamborghini #85 je eine 10-Sekunden-Zeitstrafe für ein Vergehen unter Full Course Yellow ausgesprochen.

Die Strafen haben dabei keinerlei Auswirkungen auf die Meisterschaft, denn Kobe Pauwels und Jamie Day behalten den vorzeitigen Titelgewinn im Silver Cup. Durch die Strafe rutschen sie zwar auf den zweiten Rang im heutigen Rennen ab und haben damit 18 Punkte Vorsprung auf ihren engsten Verfolger. Da morgen nur noch 17,5 Punkte gesammelt werden können, ist das Aston Martin-Duo weiterhin uneinholbar in der Meisterschaft vorne.