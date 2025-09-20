Vorzeitiger Titelgewinn für Comtoyou Racing

Der DTM-Rennstall Comtoyou Racing jubelt nach dem ersten GT World Challenge Europe Sprint Cup-Rennen in Valencia. Kobe Pauwels und Jamie Day sind vorzeitig Meister im Silver Cup der Rennserie.

Die erste Titelentscheidung im GT World Challenge Europe Sprint Cup ist gefallen und Comtoyou Racing kann jubeln. Für das belgische Team ist es der erste bedeutende Titelgewinn mit dem Aston Martin Vantage GT3.

Bereits nach dem ersten Rennen des Rennwochenendes in Valencia sind Kobe Pauwels und Jamie Day vorzeitig Meister in der Silver Cup-Kategorie. Der Aston Martin-Rennstall, der auch in der DTM startet, gewinnt auch die Teamwertung in der Klasse.

Pauwels und Day gewannen im ersten Rennen in Valencia die Silver Cup-Kategorie und beendeten das Rennen auf einem starken achten Platz in der Gesamtwertung.

Für die beiden Piloten war es der vierte Klassensieg in Folge. In Misano gewannen Pauwels und Day den zweiten Lauf und triumphierte im französischen Magny-Cours in beiden Wertungsläufen.