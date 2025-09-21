Kessel Racing sorgt für Ferrari-Titel im Bronze Cup

Auch im Bronze Cup des GT World Challenge Europe Sprint Cup feiert Ferrari den Titelgewinn. Dennis Marschall und Dustin Blattner gewinnen den Titel in der Klasse im Ferrari 296 GT3 von Kessel Racing.

Kessel Racing feiert den Titelgewinn im Bronze Cup des GT World Challenge Europe Sprint Cup. Dennis Marschall und Dustin Blattner setzen sich in der starkbesetzten Klasse durch und feiern den Titelgewinn.

Ein dritter Platz im entscheidenden Rennen in Valencia reicht den beiden Ferrari-Fahrern zur Meisterschaft, obwohl ihre einzigen Titelkonkurrenten Bastian Buus und Bashar Mardini das Rennen in der Klasse gewannen.

Insgesamt konnten die beiden Piloten drei Rennen im Bronze Cup für sich entscheiden, genauso viele wie Buus und Mardini im Lionspeed GP Porsche 911 GT3 R.

Die Punkteausbeute aus Valencia ist groß genug, dass Marschall und Blattner auch die Bronze Cup-Wertung in der GT World Challenge Europe, der kombinierten Meisterschaft aus Endurance Cup und Sprint Cup, gewinnen. Die Titelträger in der Gesamtwertung erhalten einen Startplatz in der LMGT3-Klasse der 24h Le Mans 2026.