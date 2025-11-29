Porsche auch 2026 stark in GT World Challenge

Anmelden Registrieren Einstellungen Abonnements & Käufe Abmelden
Von Jonas Plümer
Porsche kündigt auch für 2026 ein starkes Aufgebot in der weltgrößten GT-Serie an
Porsche kündigt auch für 2026 ein starkes Aufgebot in der weltgrößten GT-Serie an

Porsche gab an, dass die Marke auch im kommenden Jahr stark in der GT World Challenge Europe und beim 24h-Klassiker in Spa-Francorchamps vertreten sein wird und erneut um Siege kämpfen wird.
Im Rahmen der Night of Champions gab Porsche bekannt, dass die Marke auch im kommenden Jahr mit einem umfangreichen Einsatz an der GT World Challenge Europe und den 24h Spa teilnehmen wird. In diesem Jahr gewann Porsche mit Rutronik Racing den Titel im GT World Challenge Europe Endurance Cup und verpasste den Gesamtsieg bei den 24h Spa um nur rund zehn Sekunden.

Zwar verlässt Rutronik Racing Porsche zur Saison 2026 und schließt sich Lamborghini an, doch Porsche ist zuversichtlich, trotzdem mit einem starken Programm in der SRO-Serie zu starten. Als neues werksunterstütztes Team wurde zuletzt Boutsen VDS bestätigt, welches mit drei offiziellen Porsche-Fahrern auf dem Topfahrzeug starten wird. Alessio Picariello, der in diesem Jahr mit Rutronik Racing den Titel gewann, steht als erster Pilot des belgischen Teams fest.

Zudem arbeitet Razoon - more than racing, die in diesem Jahr zwei Rennen im ADAC GT Masters gewannen und einen Gaststart in Misano absolvierten, an einem Vollzeitprogramm in der GT World Challenge Europe. Schumacher CLRT, Pure Rxcing, Dinamic GT, bei den 24h Spa, vertraten Porsche in diesem Jahr, neben Rutronik Racing, in der Pro-Klasse. Als weitere Mannschaften setzten 2025 UNX Racing, Car Collection Motorsport, Lionspeed GP, Herberth Motorsport, Wright Motorsports auf die Marke aus Zuffenhausen.

Weitere Porsche-Programme in der GT World Challenge Europe werden in den kommenden Wochen bestätigt.

