IDM Assen: Zeitplan für Samstag

Es gab schon die ersten Duelle, die erste Defekte und die ersten Stürze. Doch alle Teilnehmer des IDM Auftakts in Assen haben den Freitag gut überstanden. Heute werden ab 14.30 Uhr die ersten Punkte verteilt.

Die spektakulärsten Ausritte hatten am Freitag die beiden 600er-Piloten Karel Hanika und Jan Schmidt gezeigt. Beide rappelten sich allerdings selbstständig wieder auf und verfrachteten ihren fahrbaren Untersatz zur Generalüberholung in die Box. In der IDM Superbike fand sich Philipp Gengelbach auf einmal entgegen der Fahrtrichtung neben der Start-Ziel-Geraden. Nachdem seine Kollegen vorbeigebrettert waren, konnte er seine Irrfahrt wieder korrigieren.

Alles richtig gemacht, konnte sich gestern Abend nach getaner Arbeit Jonas Folger sagen. Er verbesserte sich in allen drei Freien Trainings und war mit einer 1.37,614 schnellster Mann auf der Strecke. Gut sieben Zehntel schneller als mit Ilya Mikhalchik der Meister des Vorjahres. Vergleiche mit Zeiten aus der Superbike-WM erübrigen sich. Die IDM-Piloten müssen im Gegensatz zur World-SBK und der MotoGP, diese Serien werden von der spanischen Dorna promotet, auf der Gegengerade eine Schikane mehr fahren.

«Wir haben am Motorrad gute Fortschritte gemacht und sind so schnell wie noch nie», freute sich Dominic Schmitter auf Rang 3. «Viele Fahrer haben schon den sehr weichen Reifen draufgehabt. Darum bin ich um so glücklicher, dass ich mit einem härteren Hinterradreifen diese Zeit gefahren bin. Ich bin mega motiviert und freue mich auf die Qualis.»

Die Honda-Abteilung mit Julian Puffe und Alex Polita musste vorerst mit den Plätzen 10 und 12 vorliebnehmen, die schnellste Suzuki kam mit Daniel Kartheininger auf Rang 14 an. Die Kawasaki von Erwan Nigon brachte die achtschnellste Zeit.

Am heutigen Samstagnachmittag gibt es die ersten Rennen, für die daheimgebliebenen Zuschauer gibt es die Wertungsläuft per Live-Stream zu sehen.

Zeitplan für Samstag den 15.08.2020

10.00 bis 10.30 IDM SBK – 1. Qualifying

10.35 bis 10.55 Twin Cup – 2. Qualifying

11.00 bis 11.20 Pro STK – 2. Qualifying

11.30 bis 11.55 IDM 300 – 2. Qualifying

12.00 bis 12.25 IDM 600 – 2. Qualifying

12.30 bis 12.55 IDM SC – 2. Qualifying



Pause



13.40 bis 14.10 IDM SBK – 2. Qualifying



14.30 Twin Cup – Rennen 1

15.10 Pro STK – Rennen 1

15.55 IDM 300 – Rennen 1

16.45 IDM 600 – Rennen 1

17.25 IDM SC – Rennen 1