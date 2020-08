Bastien Mackels: Mini Aufwand – Maxi Ausbeute

Nach einer quälend langen Wartezeit startet die IDM an diesem Wochenende in die neue Saison. In Assen tritt Bastien Mackels erstmals mit der Yamaha R1 vom Team Bayer - Bikerbox powered by Yamaichi Electronics an.

Bikerbox-Technikguru Sepp Buchner und Jakob Bayer kehren dieses Jahr als Gespann wieder in die höchste Prädikatsklasse der IDM zurück. Mit dem schnellen Belgier Bastien Mackels will das bayrische Team an die Erfolge vergangener Jahre anknüpfen. In den letzten Monaten wurde die Vorbereitung für die drastische reduzierte Saison akribisch genau erledigt.

Der überarbeitete Rennkalender sieht noch vier Veranstaltungen in diesem Jahr vor. Die Meisterschaft wird kompakt innerhalb von eineinhalb Monaten abgewickelt. Der Auftakt findet auf dem TT Circuit in Assen statt. Der Auftritt von Mackels wird mit Spannung erwartet. Erstens konnte beim Finale 2019 Marvin Fritz mit der von Buchner vorbereiteten Yamaha im Finale den Dauer-Meister Ilya Mikhalchik schlagen. Mit eben jenem Motorrad, auf dem jetzt Mackels Platz genommen hat. Zweitens dürfte Mackels noch die eine oder andere Rechnung offen haben, die er gerne mit guten Ergebnissen auf der Strecke begleichen möchte.

«Endlich ist es soweit», meint Mackels erleichtert. «Nach langer Ungewissheit steht nun tatsächlich das erste Rennwochenende an. Ich freue mich darauf, am Freitagmorgen erstmals auf die Strecke zu gehen, um zu sehen, wie das IDM-Niveau in dieser Saison mit all den neuen Fahrern ist. Wir hatten eine gute Vorbereitung und daher denke ich, dass wir direkt konkurrenzfähig sein werden. Bei unseren Tests hatte ich immer einen guten Rhythmus. 2020 wird eine neue Saison mit einem neuen Motorrad und einem neuen Team für mich, also werden wir sicher ein wenig voneinander lernen müssen. Ich bin aber überzeugt, dass wir ein gutes Paket haben und die Voraussetzungen passen. Die Rennen werden dieses Jahr allerdings anders sein. Wir werden alle Fans und Unterstützer vermissen. Sie sind ein Teil der Atmosphäre, die wir an einem Rennwochenendes immer gerne willkommen heissen. Leider ist dies in diesem komischen Jahr nicht möglich. Ich möchte mich bei allen Personen bedanken, die mich jederzeit so großartig unterstützen. Das gilt vorrangig meinem Team, meinen Sponsoren und meiner Familie.»

Auch Teamchef Sepp Buchner bewertet die Vorbereitungen mit seinem neuen Fahrer als positiv ein. «Wir haben seit Zustandekommen dieses Projekts unglaublich hart gearbeitet», schildert er. «Es war nicht immer leicht, da wir ein kleines Team sind, aber der Wille zum Erfolg ist gross. Daher haben wir nichts dem Zufall überlassen. Die ungewollt lange Pause haben wir optimal genutzt. Wir waren auf vier verschiedenen Rennstrecken unterwegs. Von richtigen Tests dabei zu sprechen, wäre ein wenig übertrieben, da jedes Mal viele Fahrer auf der Strecke waren. Bastien musste sich also immer mit vielen Hobbypiloten abmühen. Letztendlich hat sich aber jede Ausfahrt gelohnt. Wichtig war es, dass sich Bastien auf Anhieb mit der neuen Yamaha R1 wohl gefühlt hat. Diese neue Rennmaschine hat eine komplett überarbeitete Elektronik, die unglaublich viele Einstellungen ermöglicht, vor allem hinsichtlich der Traktionskontrolle. Jetzt freuen wir uns aber, dass es endlich losgeht. Über Erwartungen möchte ich an dieser Stelle nicht zu viel sprechen. Wir werden versuchen, mit minimalem Aufwand das Maximum zu erreichen. Wie gesagt, Team Bayer - Bikerbox ist eine kleine, aber sehr ehrgeizige und zu allem entschlossene Mannschaft. Mit Bastien ist es uns gelungen, einen hochkarätigen Fahrer zu engagieren. Er gehört mit Sicherheit zu den Top-Fahrern in der IDM Superbike. Wir sind überzeugt, dass mit ihm viel möglich ist. Darüber hinaus macht es unglaublich viel Spass mit ihm zu arbeiten. Hoffentlich gelingt uns in Assen ein super Start in die neue Meisterschaft.»